Эксперт Высоких: Что делать, если СТО отказывается ремонтировать авто по ОСАГО

Автосервис может не принять автомобиль по направлению ОСАГО или в очередной раз сдвинуть запись – и тогда разбираться придется не со станцией, а со страховой компанией. Об этом рассказал бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

Выдача направления, по его словам, еще не означает, что страховщик закрыл свои обязательства. Организация восстановительного ремонта – как раз его зона ответственности.

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Что делать прежде всего? Зафиксировать попытку передать машину письменно: обратиться на СТО, получить объяснение отказа либо предложенную дату приема и одновременно уведомить страховую. Направление, переписку и прочие подтверждения стоит сохранить.

Сроки и неустойка по ОСАГО

Отказ одной станции, как пояснил Высоких, не дает автоматического права заменить ремонт деньгами: для выплаты нужны основания, прописанные в законе. В таком случае нужно требовать от страховщика организовать работы на другой подходящей СТО, а если это невозможно – ставить вопрос о денежном возмещении. На выдачу направления или выплату в общем случае отводится 20 календарных дней без учета нерабочих праздничных дней; сам ремонт должен занимать не больше 30 рабочих дней после передачи машины на станцию или страховщику для транспортировки.

За просрочку выплаты или направления предусмотрена неустойка 1% от надлежащего размера возмещения в день, за нарушение срока ремонта – 0,5%. При возмещении 200 тыс. рублей и задержке на 20 дней расчетные суммы составят 40 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, уточнил аналитик.

Правда, ожидание записи не всегда считается просрочкой ремонта. Тут нужно понять, когда автомобиль был предоставлен и почему его не приняли, предупредил Высоких.

Самостоятельно браться за восстановление машины до осмотра страховщиком рискованно. Без фотографий, результатов осмотра и платежных документов подтвердить повреждения и расходы потом будет сложнее, заключил Высоких.

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