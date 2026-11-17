Эксперт Шелков предупредил о новой афере с фиктивным ремонтом после продажи авто

На российском рынке подержанных машин все чаще встречается перевернутая ситуация: теряет деньги и автомобиль не покупатель, а продавец. Механизм обмана описал Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист».

«Недобросовестный покупатель приобретает у продавца совершенно нормальный исправный автомобиль. Затем через некоторое время он заказывает независимую экспертизу – тоже, чаще всего, не настолько независимую, как хотелось бы, – и по ее результатам обнаруживаются скрытые неисправности. Потом делают справки из автосервисов, по которым якобы был произведен ремонт», – описал Шелков схему обмана.

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По сути, дальше в дело идут бумаги. Сумма якобы выполненного ремонта в отдельных случаях доходит до половины стоимости самой машины – причем речь идет об исправном автомобиле, который никаких работ не требовал. С этими документами покупатель отправляется в суд и заявляет: машину продали со скрытыми дефектами, а устранять их пришлось за свой счет.

«Известны случаи, когда суд в таких делах встает на сторону покупателя. Таким образом машина остается у покупателя, также он отсуживает деньги, в том числе со штрафами и дополнительными расходами», – предупредил эксперт.

Защититься от такого сценария можно еще на этапе сделки. В акте приема-передачи автомобиля Шелков советует фиксировать, что диагностика проведена, что проверку выполнял сам покупатель и что ему дали возможность проверить машину в любом сервисе на его усмотрение. Отдельным пунктом стоит закрепить, что покупателя предупредили о возможных скрытых дефектах.

О том, как считать выгоду при выборе между подержанной и новой машиной, «За рулем» уже подробно разбирал.

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