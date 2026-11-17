В МВД назвали основания для аннулирования водительских прав

Водительское удостоверение может быть аннулировано – такой вариант не исключают в МВД. В пресс-центре ведомства перечислили основания, при которых права теряют силу.

«Водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок его действия, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные владельца», – пояснили в ведомстве.

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Также права аннулируют при их повреждении или износе, если сведения в документе невозможно прочитать. Основанием могут стать выдача удостоверения по поддельным документам или с нарушением установленного порядка, а также заявление об утрате или хищении.

Кроме того, водительское удостоверение станет недействительным при подтверждении медицинских противопоказаний или ранее не выявленных ограничений к управлению автомобилем. Еще одно основание – смерть владельца.

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