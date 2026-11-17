Аналитик Целиков: Продажи легковых авто в РФ упали на 4,5% за неделю

На 46-й неделе в России продали 26,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 4,5% меньше, чем неделей ранее, и на 8,1% ниже показателя аналогичной недели прошлого года. Такие данные опубликовал руководитель «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В сегменте легких коммерческих автомобилей за неделю реализовали 1446 машин – на 13,4% меньше, чем семью днями раньше. Грузовых автомобилей зарегистрировали 1056 единиц: недельный рост составил 6,3%, а снижение к аналогичному периоду прошлого года уложилось в 2%. Зато новых автобусов стало заметно больше – плюс 58%, до 258 штук.

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Судя по первым двум неделям, ноябрь на авторынке окажется куда слабее октября, когда было продано 132,9 тыс. машин. Причем высока вероятность, что результат недотянет и до сентябрьских 122,8 тыс. Прогноз Целикова на ноябрь – от 110 до 120 тыс. новых легковых автомобилей.

О том, какие бренды уходят с российского авторынка, «За рулем» уже рассказывал.

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