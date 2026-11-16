Geely официально анонсировала новый крупный кроссовер: подробности о машине

Geely выпустила пятиместный кроссовер Galaxy M8 длиной 5205 мм

В Китае показали гибридный кроссовер Geely Galaxy M8 – 16 ноября электрическое подразделение марки Geely Galaxy опубликовало тизер новинки. Снимок сопроводили подписью «пятиместный флагман появляется на сцене». Автомобиль частично укрыт тканью, но ключевые черты внешности все равно видны.

По сути, «восьмерка» – пятиместная версия Galaxy M9, который вскоре должен появиться в России. От модели с индексом «8» ждут 5,2-метрового кузова и тяговой батареи увеличенной емкости.

Geely Galaxy M8

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Впервые M8 заметили в Китае во время тестов в июне 2026 года. Спустя три месяца китайский минпром выдал разрешение на массовый выпуск и раскрыл ключевые характеристики модели. Теперь к старту продаж готовится сама Geely – маркетинговая кампания «восьмерки» уже запущена.

Самое заметное в облике – двухцветная окраска. Капот, стойки, верхнюю кромку дверей и крыльев покрыли серым, а основным оттенком кузова сделали синий. Прием явно отсылает к автомобилям Maybach.

Диски – пятиспицевые, по кузову рассыпаны акцентные хромированные элементы. На крыше красуется сенсор LiDAR, на переднем крыле – камера для мониторинга «слепых» зон. От шестиместного M9 «восьмерка» стилистически отличается минимально.

Geely Galaxy M8

Пятиместные исполнения полноразмерных кроссоверов в Китае, между прочим, стали трендом. Подобные конфигурации уже получили Aito M9, Zeekr 9X, Lynk & Co 900, Nio ES8 и другие модели. Geely подключилась к этому направлению, поскольку продажи Galaxy M9 в Китае оставляют желать лучшего: с января по октябрь 2026-го на учет там поставили 32 797 таких SUV. Куда более дорогой Zeekr 9X за тот же период разошелся тиражом 61 552 единицы.

Технических подробностей представители Geely не раскрыли – их обнародовал китайский минпром. Габариты «восьмерки» составили 5205 х 1999 х 1800 мм при колесной базе 3030 мм, по размерам она полностью идентична шестиместному M9. Диски предложат диаметром 20 или 21 дюйм.

Geely Galaxy M8

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. Про электромоторы данных нет, хотя «восьмерка» с высокой вероятностью получит ту же систему, что и Galaxy M9. Моноприводная версия шестиместного флагмана суммарно генерирует 408 л.с., а полноприводная в пике выдает 870 л.с. за счет трех электромоторов – одного спереди и двух сзади.

А вот батарея у M8 заметно емче, чем у «девятки»: 53,42 кВт·ч. Этого хватит на электрический пробег от 231 до 251 км в зависимости от типа привода. У M9 аккумуляторов два – на 18,4 и 41,46 кВт·ч, и именно запас хода, судя по всему, стал главной ахиллесовой пятой «девятки»: большинство конкурентов предлагает блоки на 60 кВт·ч и больше. «Восьмерка» попытается сгладить отставание, а аналогичную батарею в будущем, как ожидается, получит и шестиместный M9.

О новой модификации Geely для России «За рулем» уже рассказал.

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