Никита Архипов: Электроника в уязвимых зонах делает дороже восстановление после ДТП

Современные машины насыщены электроникой, которая прячется в самых уязвимых при ударе местах, напомнил Никита Архипов из ГК «Рольф».

За пластиком бампера теперь скрываются парковочные датчики, радары круиз-контроля и камеры. Накладка после удара может лишь треснуть, но радар способен сместиться. Система продолжит работать, хотя датчик уже будет смотреть не туда. Поэтому производители требуют калибровки помощников после кузовных работ.

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Светодиодная фара – сложный оптико-электронный узел. При повреждении корпуса или электроники нередко предписывается замена в сборе, а стоимость порой сравнима с капитальным ремонтом двигателя.

Кузов рассчитан на контролируемую деформацию ради безопасности, но за небольшой вмятиной может скрываться повреждение усилителя бампера или внутренних панелей. Особенно сложны высокопрочная сталь и алюминий: их восстановление должно строго соответствовать технологии производителя.

Даже слабый удар иногда вызывает срабатывание подушек и преднатяжителей ремней – тогда требуются замена элементов безопасности, отделки и диагностика. После замены электронных блоков нужны программирование и калибровка, а для этого – оборудование, мишени и доступ к сервисам производителя.

Пример: машина за 1,5 млн рублей после ДТП требует замены двух фар, бампера, капота, радиаторов и электроники. С кузовными работами, окраской и калибровкой счет может приблизиться к рыночной цене автомобиля. Важно различать техническую возможность ремонта и его финансовую целесообразность.

Авторазборки снижают стоимость, но детали нужно подбирать по точным каталожным номерам: подержанная фара может отличаться модулями, а радар – программным обеспечением.

При покупке восстановленного автомобиля недостаточно ровных зазоров и аккуратной краски: нужно проверить силовые элементы, системы безопасности и выяснить, проводилась ли калибровка камер и радаров, отметил эксперт.

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