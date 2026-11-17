Hyundai Sonata из Кореи и КНР ввозят в РФ под заказ с ценами от 3,05 млн рублей

Бизнес-седан Hyundai Sonata, который еще несколько лет назад можно было купить в России официально, снова появляется в продаже – теперь по альтернативным схемам, из Южной Кореи и Китая. Минимальный ценник на такие машины под заказ стартует примерно с 3 050 000 рублей.

Речь идет о рестайлинговой модели восьмого поколения: после обновления она получила более агрессивный экстерьер со светодиодными полосами фар и фонарей, два 12,3-дюймовых дисплея под единым панорамным стеклом, селектор трансмиссии на рулевой колонке и расширенный набор ассистентов Smart Sense.

Hyundai Sonata

Самое доступное предложение обнаружилось во Владивостоке. За 3 050 000 рублей там готовы привезти под заказ седан с корейского рынка – с 2,0-литровым атмосферным мотором на 160 л. с. и классическим шестиступенчатым автоматом.

Для сравнения: отечественная Volga C50 даже в базовой комплектации стоит дороже – 3 059 000 рублей, а в «топе» ее цена достигает 3 459 000 рублей.

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В Самаре за «корейскую» версию просят чуть больше – 3 300 000 рублей. Машины из наличия оценивают иначе: ценник начинается от 3 695 000 рублей. Столько, например, в Краснодаре хотят за Hyundai Sonata с китайского рынка, оснащенную 1,5-литровым турбированным двигателем на 170 л. с. и восьмиступенчатым автоматом.

За 3 950 000 рублей «китайскую» Sonata продают в Уфе. В Москве же минимальная цена на рестайлинговый седан восьмого поколения – 4 250 000 рублей, столько просят за 160-сильную версию с корейского рынка.

В столице за 4 300 000 рублей можно взять и гибридное исполнение новой Hyundai Sonata. Его силовая установка собрана из 2,0-литрового бензинового двигателя G4NR на 152 л. с. и электромотора на 52 л. с., встроенного в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Пиковая мощность всей системы – около 195 л. с.

Внутри у таких машин – единая панель из двух 12,3-дюймовых экранов, селектор АКПП на рулевой колонке и площадка с беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Часто встречаются вентиляция и подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, акустика Bose и кожаная отделка сидений.

Интерьер Hyundai Sonata

Мультимедиа поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а обновления приходят «по воздуху». Парковку упрощают цифровая камера заднего вида, а в топовых версиях – камеры кругового обзора.

Комплекс Smart Sense включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, удержание в полосе и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов. Есть также контроль слепых зон и предупреждение при выезде задним ходом.

В числе прочих функций – электропривод багажника, многоцветная подсветка салона, датчики света и дождя, автоматические (часто адаптивные) LED-фары и парктроники спереди и сзади.

О судьбе корейских автомобилей на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

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