Почему вечером фары встречных машин слепят через лобовое стекло и как это исправить

Эксперты: хлопковый носок поможет убрать жировую пленку с лобового стекла и блики от встречных фар

Знакомый почти каждому водителю дискомфорт – расплывающиеся блики от фар встречных машин на лобовом стекле в темноте – часто объясняется вовсе не усталостью глаз и не износом дворников.

Виной всему тонкая жировая пленка, которая исподволь накапливается на внутренней стороне стекла, напомнили специалисты Pravda.Ru.

Загрязнение внутренней поверхности лобового стекла идет незаметно. Налет складывается из дорожной пыли, отпечатков пальцев и мельчайших частиц пластика и кожи, которые при нагреве выделяют материалы отделки салона. Днем эта пленка практически не видна, зато ночью именно она рассеивает свет встречных фар и слепит водителя.

Главная трудность при уборке стекла изнутри – его наклон и труднодоступные нижние углы у приборной панели. Дотянуться туда обычной салфеткой или губкой крайне сложно, да и без неочищенных полос при этом не обойтись.

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Опытные автомобилисты советуют для качественной уборки брать чистый хлопковый носок. Это не просто замена тряпке, а полноценный инструмент.

Чтобы получить идеальную прозрачность без разводов, стоит придерживаться определенного алгоритма.

Проверять результат лучше всего при боковом освещении – именно под углом становятся видны пропущенные участки или остатки моющего средства.

Если помимо грязи водителя беспокоит постоянный конденсат, одного носка будет мало. Запотевание – это признак избыточной влажности или плохой вентиляции. Для решения проблемы эксперты советуют не ограничиваться протиркой, а проверить состояние салонного фильтра, высушить ворсовые коврики и чаще использовать кондиционер в паре с обдувом стекла.

Стоит помнить, что «носочный метод» эффективен против грязи и налета, но бессилен против механических повреждений. Если стекло затерто старыми дворниками или покрыто сетью мелких царапин (сечкой), обычная мойка не поможет – здесь потребуется профессиональная полировка или замена элемента.

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