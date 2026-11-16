В России начали продавать самый большой кроссовер Фольксваген

Цены на Volkswagen Talagon начинаются от 5,2 млн рублей

В России благодаря альтернативным каналам поставок начались продажи самого крупного кроссовера в китайской линейке Volkswagen – модели Talagon, которая заметно превосходит по размерам привычный Tiguan.

Автомобиль, выпускаемый на совместном предприятии FAW-Volkswagen, предлагается с шести– и семиместным салоном, а минимальная стоимость на классифайдах составляет 5 200 000 рублей. За эту сумму новый кроссовер доступен для заказа в Новосибирске и Благовещенске – речь идет о шестиместной версии с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду.

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Оснащение Talagon впечатляет: полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 15-дюймовым сенсорным дисплеем и отдельным 11,6-дюймовым экраном для пассажира, акустика Harman/Kardon с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаная обивка, подогрев всех сидений с массажем и вентиляцией спереди, система кругового обзора и парктроники.

В числе прочего оборудования – адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, бесключевой доступ, беспроводная зарядка, электропривод багажника с бесконтактным открытием, атмосферная подсветка и 21-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом обеих версий – 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л. с. и 400 Нм крутящего момента в паре с семиступенчатым роботом DSG и полным приводом. Чуть дороже, за 5 350 000 рублей, аналогичный автомобиль привезут в Оренбурге, а за 5 370 000 рублей в Самаре предлагают версию со 220-сильным двигателем и таким же шестиместным салоном. Еще несколько десятков машин есть в наличии: от 5 650 000 рублей в Оренбурге до 5 750 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, где у крупного дилера цены стартуют уже от 5 950 000 рублей.

Екатеринбурге экземпляр с 220-сильным мотором оценили в 5 900 000 рублей, в Казани – в 6 390 000 рублей, а в Санкт-Петербурге цены на аналогичные машины с 272-сильным двигателем достигают 6 895 000 рублей.

О других больших автомобилях, которые недавно вернулись в продажу в России, «За рулем» рассказывал на примере Land Cruiser.

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