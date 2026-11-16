Votour V6 выходит на рынок: две версии, богатое оснащение и адаптация к России

Кроссовер Votour V6 предложат в версии Престиж с передним или полным приводом

Переднеприводная модификация получит 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Н·м, работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой.

Votour V6

Полноприводная версия оснащается 1,6-литровым турбодвигателем на 186 л.с. и 275 Н·м в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Разгон до сотни занимает 11,7 и 9,3 секунды соответственно, максимальная скорость у обеих версий – 180 км/ч, расход топлива – 8 и 8,9 л на 100 км. Бак вмещает 57 литров.

Подвеска – независимая МакФерсон спереди и многорычажная сзади, дорожный просвет достигает 190 мм.

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Габариты: 4616 мм в длину, 1910 мм в ширину, 1685/1690 мм в высоту при колесной базе 2720 мм. Багажник объемом 486 литров при сложенном втором ряде увеличивается до 977 литров.

Уже в базовом исполнении автомобиль щедро оснащен: бесключевой доступ, парктроники спереди и сзади, датчик дождя, 12,8-дюймовый экран мультимедиа с беспроводными CarPlay и Android Auto, голосовое управление, аудиосистема Sony с восемью динамиками, беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, круговой обзор 360°, камера под автомобилем, панорамная крыша с люком, электропривод багажника и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Votour V6

Предусмотрен и полный набор «теплых опций» – обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал, руля и обоих рядов сидений.

Полноприводная версия дополнительно получает двухзонный климат-контроль, двойные стекла переднего ряда, подлокотник с подстаканниками сзади, 15,6-дюймовый экран на процессоре Snapdragon 8155, очиститель воздуха с фильтром PM2.5 и ионизацией, а также дисплей экологических показателей.

Снаружи полный привод выдают зеленые тормозные суппорты.

Модель изначально проектировалась под российские дороги и климат: днище и скрытые полости обрабатываются воском, наносятся дополнительные антикоррозийные слои, включая антигравийную и антишумную защиту.

Выпускают модель на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге (Сестрорецк).

Старт продаж запланирован до конца 2026 года, цены объявят позже.

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