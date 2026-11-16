Новейший BMW X5 в России начали продавать раньше, чем в Германии

Дилеры BMW в РФ начали продажи X5 нового поколения с ценами от 19,3 млн рублей

Продажи дизельного BMW X5 нового поколения стартовали в России – об этом рассказали два ретейлера.

Мировой дебют получился с перекосом в сторону США: именно там кроссовер можно купить с конца октября, и только этот рынок обогнал российский. На родине марки, в Германии, свободная продажа начнется 28 ноября. Собирают X5 для всех стран на американском заводе в Южной Каролине.

BMW X5

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Ценник у официального дилера «BMW Автопорт» – 19,29 млн рублей за дизельную версию с 3,0-литровым двигателем мощностью 313 л.с. «Аксель-Моторс BMW» выставил бензиновый X5 с 3,0-литровым мотором на 400 л.с. за 19,3 млн рублей.

Для сравнения: в США цены начинаются от $78,8 тыс. – по курсу на 16 ноября 2026 года это около 6,5 млн рублей. Европейские предзаказы стартуют от €95 750 (примерно 8,7 млн рублей).

Впервые в истории модели предложено сразу пять типов силовых установок: бензиновая, дизельная, подключаемая гибридная, полностью электрическая и водородная на топливных элементах.

Интерьер BMW X5

Экстерьер решен в стилистике Neue Klasse. Светотехника получила Х-образные светодиодные элементы, похожие на пропеллеры, а дверные ручки BMW Winglets открывают двери сами – достаточно касания.

В оснащении – трехмерный проекционный дисплей и панорамная система BMW Panoramic Vision, которая выводит информацию по всей ширине лобового стекла.

За первое полугодие в стране зарегистрировали 7551 новый автомобиль BMW – на 43% больше, чем за тот же период 2025 года.

Кстати, о перипетиях с BMW X5 в России «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan