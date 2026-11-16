По «старому» утильсбору: где реально искать скидки на авто до Нового года

С января 2027-го утильсбор вырастет на 10-20% — что успеть купить до праздников

До индексации утилизационного сбора остается чуть более месяца: с 1 января 2027 года коэффициенты вырастут на 10-20%.

Как рынок подходит к новогоднему периоду, кого коснется индексация и стоит ли спешить с покупкой – в комментарии специалиста.

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Мнение эксперта

Надежда Капустина, д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

– Нынешний предновогодний период скорее всего является временем трезвого расчета. Рынок подходит к индексации утильсбора спокойнее, чем принято думать.

Скидки в ноябре вполне реальны, но носят адресный характер. Geely снизил цену Cityray на 400 тысяч рублей, Москвич предлагает выгоду в 260 тысяч на все комплектации 2026 года, Evolute увеличил дисконт на электрокроссовер i-Joy до 341 тысячи.

Одновременно GAC поднял цены на 100-200 тысяч рублей, а дилеры не ждут массовой декабрьской распродажи. Складские запасы сокращаются. Покупателю поэтому разумнее ориентироваться не на общий ажиотаж, а на конкретные модели прошлых лет выпуска и машины с долгим сроком хранения, по которым торг сейчас действительно возможен.

Понятно, что сильнее всего с 1 января подорожают мощные и подержанные автомобили, ввозимые по коммерческой ставке.

Для новой машины объемом 1-2 литра и мощностью до 160 л. с. коммерческий сбор вырастет с 800 800 до 880 800 рублей, для мощности 250-280 л. с. сразу на 183 800 рублей, а для машин старше 3 лет с двигателем до 160 л. с. на 140 800 рублей. Частных лиц, ввозящих автомобиль для себя мощностью до 160 л. с., индексация не коснется вовсе. Льготные 3 400 и 5 200 рублей останутся прежними.

Автомобиль с пробегом, уже ввезенный и растаможенный в России, тоже не подорожает из-за утильсбора, так как сбор за него однажды уплачен. Вторичный рынок остается для семей надежной альтернативой, хотя спрос на бэушки может немного подрасти вслед за новыми машинами.

Эксперт отмечает, что проверить, по какой ставке ввозилась машина, сегодня просто. Сведения об уплате утильсбора можно найти в ЭПТС через систему электронных паспортов, в том числе через Госуслуги. С апреля 2026 года на сайте ФТС работает сервис проверки уплаты сбора по VIN-номеру.

Резкого скачка цен после Нового года Капустина не ожидает и допускает лишь небольшое оживление продаж в конце 2026 года и затишье в начале 2027-го. Высокая конкуренция между брендами будет сдерживать рост прайсов. Скорее всего, цены будут расти плавно, и у покупателя останется время без лишней спешки выбрать машину.

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