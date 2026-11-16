Беспилотное такси Tesla заметили на дороге
Компания Tesla продолжает активно испытывать беспилотные машины Cybercab (Robotaxi) на улицах Калифорнии.
Об этом сообщает источник, публикуя присланную читателем фотографию. Как известно, первые экземпляры Cybercab были выпущены в феврале 2026 года, но до старта полноценного серийного производства пока не дошло. Помимо дорожных тестов, компания дорабатывает конструкцию – в частности, добавив в комплекс систем безопасности внутренние аварийные ручки дверей – однако отказывается оснащать машины рулевым колесом, требуя исключения из прописанного в законе правила.
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Производство машин Cybercab налаживают на заводе Tesla в Техасе. В начале ноября стало известно, что ради этого проекта компания сворачивает сборку пикапов Cybertruck – процесс начнется в середине 2027 года. Поначалу в СМИ обсуждалась версия, что производство Cybertruck просто перенесут в другое место, одна позднее Илон Маск внес ясность.
Как рассказал «За рулем», Маск сообщил, что остановка сборки Cybertruck не связана с убыточностью, но Cybercab... более выгоден.
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