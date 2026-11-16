Беспилотное такси Tesla заметили на дороге

Новые дорожные снимки автономного такси Tesla Cybercab появились в Сети

Компания Tesla продолжает активно испытывать беспилотные машины Cybercab (Robotaxi) на улицах Калифорнии.

Об этом сообщает источник, публикуя присланную читателем фотографию. Как известно, первые экземпляры Cybercab были выпущены в феврале 2026 года, но до старта полноценного серийного производства пока не дошло. Помимо дорожных тестов, компания дорабатывает конструкцию – в частности, добавив в комплекс систем безопасности внутренние аварийные ручки дверей – однако отказывается оснащать машины рулевым колесом, требуя исключения из прописанного в законе правила.

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Производство машин Cybercab налаживают на заводе Tesla в Техасе. В начале ноября стало известно, что ради этого проекта компания сворачивает сборку пикапов Cybertruck – процесс начнется в середине 2027 года. Поначалу в СМИ обсуждалась версия, что производство Cybertruck просто перенесут в другое место, одна позднее Илон Маск внес ясность.

Как рассказал «За рулем», Маск сообщил, что остановка сборки Cybertruck не связана с убыточностью, но Cybercab... более выгоден.