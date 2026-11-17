ГИБДД: число ДТП с СИМ за десять месяцев выросло почти на 42%

Госавтоинспекция опубликовала статистику аварийности за январь-октябрь 2026 года, и главный тревожный тренд связан со средствами индивидуальной мобильности.

За десять месяцев в России произошло 4,47 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других СИМ – почти на 42% больше, чем годом ранее. Последствия таких происшествий стали тяжелее: погибли 76 человек (рост на 13,4%), пострадали 4,7 тыс. участников движения (рост на 45%).

Больше трех тысяч аварий произошло непосредственно по вине водителей СИМ. Кроме того, ГИБДД зафиксировала почти 2,8 тыс. наездов на самих пользователей средств индивидуальной мобильности – на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неблагополучная ситуация складывается и с другим двухколесным транспортом: аварийность с мопедами выросла на 11,4%, с мотоциклами – на 5,4%, а число ДТП с пострадавшими велосипедистами увеличилось на 27,9%.

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На фоне ухудшающейся статистики Минтранс 3 ноября представил проект поправок в Правила дорожного движения, призванных снизить аварийность с СИМ. Документ, в частности, прописывает запрет на езду на электросамокате вдвоем, вводит специальные парковочные места и не допускает на дороги общего пользования подростков младше 16 лет. Кроме того, электровелосипеды и электросамокаты с двигателями от 250 Вт предлагается приравнять по статусу к мопедам – для управления ими потребуются права.

Обсуждение проекта продлится до 20 ноября, и эксперты уже высказывают свои замечания.

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