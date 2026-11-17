«Новые люди» предложили ввести ускоренное оформление тюнинга через «Госуслуги»

Владислав Даванков, Сергей Дружинин и еще несколько парламентариев от фракции «Новые люди» отправили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Речь в нем о том, чтобы типовые изменения конструкции машины оформлялись по ускоренной схеме – через портал «Госуслуги».

Саму процедуру легализации тюнинга авторы инициативы называют слишком тяжелой и затратной. Чтобы узаконить доработку, владельцу нужно сначала получить разрешение Госавтоинспекции.

Дальше – экспертиза, проверка безопасности автомобиля после переделки, техосмотр, и лишь в конце свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности.

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Из-за этого часть водителей вообще ничего не регистрирует и продолжает ездить на переоборудованных машинах. Контролировать техническое состояние такого транспорта, разумеется, сложнее – на это депутаты и указывают.

Спрос на доработки при этом подтверждают социологические опросы. 53% участников хотели бы улучшить характеристики своего автомобиля, а 19% уже что-то изменили в конструкции.

Что предлагают изменить на «Госуслугах»

С 24 сентября 2025 года заявления на оформление изменений конструкции принимают через «Госуслуги». Правда, легче от этого не стало: единого ускоренного порядка для типовых безопасных доработок так и нет, а сроки и стоимость заранее неизвестны.

Выход, по мнению парламентариев, – отдельный маршрут на портале именно для таких случаев. Владелец выбирает вид доработки, видит технические требования, цену и сроки, а затем подает одно электронное заявление. Сведения передаются между ведомствами, и после проверок данные попадают в государственный реестр транспортных средств, а при наличии оснований – в электронный паспорт автомобиля.

На первом этапе ускоренную процедуру предлагают распространить на спойлеры, пороги, некоторые обвесы, фаркопы и лебедки – если их установка вообще требует регистрации. Ориентир по деньгам – базовый платеж в 2 тыс. руб. Тарифы за оформление отдельных компонентов, по задумке авторов обращения, могли бы устанавливать профильные органы исполнительной власти.

Где упрощение не сработает

Речь, впрочем, не о замене экспертизы для сложных переделок. Доработки двигателя, подвески, рулевого управления, световых приборов и системы выпуска отработавших газов по-прежнему должны проходить все предусмотренные проверки безопасности.

Есть и еще один аргумент. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 не требует специальной проверки, если компонент предусмотрен изготовителем или уже прошел оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства. Стало быть, платная процедура, по логике депутатов, должна касаться только тех изменений, которые действительно требуют регистрации.

Для запуска системы придется править постановление правительства № 413 и нормативные документы МВД. Если появится новая пошлина, поправки понадобятся и в Налоговом кодексе. Мишустина просят поручить МВД, Минцифры, Минфину, Минпромторгу, Росстандарту и Росаккредитации проработать перечень допустимых доработок, электронный маршрут и тарифы.

О том, как ГАИ объясняет водителям спорные правила, «За рулем» уже рассказывал.

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