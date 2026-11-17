Mercedes допустил перенос производства в Венгрию и США

Mercedes-Benz, икона немецкой промышленности, намерена заморозить все инвестиции внутри Германии. Об этих планах член правления, отвечающий за производство, Михаэль Шибе рассказал в интервью, опубликованном на внутренних ресурсах автопроизводителя, к которым получили доступ немецкие журналисты.

Большим сюрпризом это не стало – все шло к такому развитию событий. Финансовые трудности руководство Mercedes-Benz в последнее время уже не скрывало. Глава компании Ола Каллениус в интервью Neue Osnabrücker Zeitung назвал ситуацию следствием «неблагоприятных условий для ведения бизнеса» в Германии. Среди причин – дорогая электроэнергия, производственные издержки и, что многих удивляет, бюрократия. Выход он видит в снижении расходов на оплату труда: час работы на немецком производстве «местами до пяти раз выше», чем на предприятиях в Восточной Европе.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Директор по трудовым отношениям Бритта Зеегер признала: компания проверяет, какие площадки в Германии Mercedes-Benz еще способен содержать. Сейчас у автопроизводителя 12 заводов в ФРГ, два из них могут быть закрыты. Перенос за границу уже не план на будущее, а идущий процесс. Летом 2026 года компания расширила мощности в венгерском Кечкемете – этот завод стал крупнейшим в Европе в структуре Mercedes-Benz. Ключевой мотив – примерно 70-процентная разница в затратах между венгерской и немецкой площадками.

Mercedes-Benz – только один из симптомов более широкой болезни немецкой экономики. Автопром долго был ее опорой, а теперь компании, которыми страна гордилась, теряют прибыль и не выдерживают конкуренции с китайскими производителями электромобилей. Volkswagen запланировал сокращение около 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Похожая логика в BMW: там считают выгоднее выплачивать людям выходные пособия в сотни тысяч евро (иногда больше миллиона), чем держать их еще несколько лет.

Заводы переезжают и за пределы Европы. Многие компании, и не только автопроизводители, выбирают другие страны – например США. Audi планирует вложить 4,2 млрд долларов в свой первый завод в Соединенных Штатах и создать там около 4500 рабочих мест. Mercedes к 2030 году хочет инвестировать в производство в США 7 млрд долларов. Зарплаты в Штатах довольно высоки, однако немецких автопроизводителей привлекает сам рынок и отсутствие пошлин, если производство находится по ту сторону Атлантики.

Энергетика – отдельная часть проблемы. От дешевых российских энергоносителей Европа отказалась громко, но полноценной замены так и не нашла. ЕС по-прежнему импортирует газ из РФ, пусть и в меньших объемах. Переориентация на других поставщиков обошлась Евросоюзу только в этом году примерно в 100 млрд евро переплаты за газ по сравнению с 2025-м. На этом фоне с января по август зафиксировали более 17 тысяч заявлений о банкротстве. Страховщики ждут, что по итогам 2026 и 2027 года процедуру пройдут около 52 тысяч компаний. В ФРГ такой уровень последний раз был в 2013 году, в конце европейского долгового кризиса.

Ожидания на 2026-2027 годы неутешительны: банкротство почти 52 тысяч компаний стало бы рекордом с 2013 года. Кризис не пережили даже предприятия с более чем вековой историей – среди них производитель моторов и генераторов AEM, производитель детской мебели Schardt, шоколадная компания Leysieffer Genusskultur GmbH и сеть пекарен Schrutka-Peukert.

Немецкая бюрократия тоже в списке причин. По данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, компании ежегодно тратят на нее 65 миллиардов евро. Две трети правил придумывает федеральное правительство Германии, еще 30 процентов идет от Евросоюза, остальное – от региональных и местных властей. Отчеты и согласования съедают время и деньги. В результате половина немецких компаний называет бюрократию главным препятствием для развития экономики страны.

Масштаб хорошо виден по истории нового берлинского аэропорта. Его построили быстро, но на согласование с властями разных нюансов для ввода объекта в эксплуатацию ушло 10 лет. От такой проблемы за границу бегут даже те, кого привыкли считать образцово организованными немцами.

О том, какие перспективы остаются у бензиновых двигателей, «За рулем» уже рассказывало.