Audi ведет переговоры с Huawei о разработке A8 для Китая на HarmonyOS и Qiankun

Немецкое издание Manager Magazin сообщает: Audi обсуждает с Huawei создание следующего поколения седана A8, ориентированного на покупателей в КНР. Если договоренности удастся достичь, немецкий флагман получит архитектуру китайской корпорации, а сборку наладят на заводе в Чанчуне.

Китайская версия A8, по этим данным, больше не будет приезжать из Германии. Ее станут разрабатывать и выпускать с прицелом на местный рынок. При этом под «ключевыми разработками» Huawei имеются в виду медиасистема HarmonyOS и система автопилота Qiankun, а не готовое шасси – этот нюанс стоит держать в голове.

Audi A8

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Выпуск модели собираются организовать на предприятии PPE – совместном проекте Audi FAW New Energy в Чанчуне. Первые машины должны появиться до конца 2028 года. Глобальный CEO Audi Гернот Дельнер рассчитывает, что такой шаг поможет загрузить мощности завода.

Для рынков за пределами Китая новое поколение A8, как ожидается, пересядет на платформу MSB, знакомую по Porsche Panamera. Сборку при этом хотят перенести на завод Porsche в Лейпциге. В результате китайская и зарубежная версии флагмана окажутся заметно разными.

Окончательно план, по словам инсайдеров, пока не утвержден. Внутри Audi и концерна Volkswagen он встречает серьезное сопротивление: противники опасаются, что ставка на архитектуру Huawei размыет нынешнюю ценность бренда Audi.

О внедрении автопилота «За рулем» уже рассказывал на примере беспилотного такси Tesla.

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