Rox 01 подорожал в России почти на 30% — Family Edition стоит 10 849 000 рублей

Премиальный гибридный внедорожник Rox 01 заметно прибавил в цене на российском рынке. Сравнение ноябрьского прайса с июльским показывает: обе комплектации подорожали на 2,5-2,54 млн рублей, то есть почти на 30 процентов.

Семиместная «Семейная версия» (Family Edition) выросла в цене на 2 499 000 рублей (+29,9 процента). Сейчас ее оценивают в 10 849 000 рублей.

Rox 01

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Что касается шестиместной «Бизнес версии» (Business Edition), она прибавила 2 539 000 рублей – плюс 29,8 процента. Актуальный ценник – 11 049 000 рублей.

Кстати, из прайс-листа Rox 01 пропала и прямая выгода в 450 тысяч рублей. Раньше ее предоставляли тем, кто брал машину без заемных средств.

На российском рынке китайский внедорожник Rox 01 появился в феврале прошлого года.

Сначала его везли из Китая, а летом нынешнего года сборку наладили на калининградском заводе «Автотор».

По конструкции Rox 01 – последовательный гибрид с постоянным полным приводом. Под капотом у него 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор, который выполняет только роль генератора для подзарядки батареи.

Интерьер Rox 01

Колеса приводят в движение два электромотора – по одному на каждой оси. Их суммарная отдача достигает 476 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 740 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

Заявленная емкость литий-ионной тяговой батареи – 56,01 кВт·ч. Такого запаса хватает на 235 километров пробега на электротяге по циклу WLTC. В гибридном режиме, с полным 70-литровым бензобаком и заряженным аккумулятором, внедорожник проезжает до 1115 километров.

Производитель также отмечал, что «подкапотный» мотор-генератор уверенно заводится даже при 43 градусах мороза. За оптимальный температурный режим батареи отвечает многоуровневая система терморегулирования: она умеет и подогревать, и охлаждать аккумулятор.

О ценах на Land Cruiser в России «За рулем» уже рассказывал.

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