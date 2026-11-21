Немецкий бренд опубликовал первые официальные тизеры самой мощной версии T-Roc

Поклонники драйва, которым нужна высокая посадка кроссовера, но динамика горячего хэтчбека, скоро получат новый вариант – Volkswagen представил первые официальные изображения T-Roc R. В компании намекнули, что мировая премьера модели уже не за горами.

Второе поколение T-Roc дебютировало ранее в этом году и демонстрирует отличные продажи, теперь линейку пополнит версия R. На рынке новинке предстоит конкурировать с Cupra Formentor и Mini Countryman JCW.

Визуально от стандартного кроссовера T-Roc R отличают агрессивный передний бампер, 20-дюймовые кованые диски и подсвеченная эмблема Volkswagen по центру. Задняя часть выдает характер машины лучше всего: здесь установлена выхлопная система Akrapovic с четырьмя патрубками, интегрированными в новый диффузор.

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T-Roc R оснастят 328-сильным бензиновым турбомотором, знакомым по обновленному Golf R, Cupra Leon и Audi S3. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом 4Motion. Как и первый T-Roc R, новинка должна разгоняться до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Кроме того, автомобиль получит задний дифференциал с распределением крутящего момента и специальный режим «дрифта» - уникальную для класса компактных кроссоверов опцию.

Модель будет доступна с панорамным люком и без него. Полноценная премьера состоится в ближайшее время.

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