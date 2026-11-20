Ежегодно 20 ноября в России отмечается День работника транспорта

Это сравнительно молодой праздник, который был учрежден приказом Минтранса России в 2020 году, однако его исторические корни уходят более чем на два столетия назад.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Дата выбрана не случайно. Именно 20 ноября 1809 года император Александр I учредил первый в стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем. Это событие заложило основы государственной транспортной системы России.

Сегодня транспорт – одна из основных отраслей экономики. По данным Минтранса, в сфере занято более 4 млн человек: в каждой десятой российской семье есть человек, связанный с транспортом. Вклад отрасли в ВВП страны оценивается в 5,5%, а к 2030 году прогнозируется рост до 10%.

Работники транспорта обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов и почты, а также жизненно важную поддержку для людей, проживающих в труднодоступных районах.

За этой внешне обыденной картиной стоят ежедневные усилия миллионов людей – от водителей и машинистов до диспетчеров, дорожников, авиаторов и речников.

«За рулем» поздравляет всех работников транспорта с праздником и желает профессиональной выдержки, безопасности на дорогах и стабильной работы – ведь от вашего слаженного труда во многом зависит жизнь государства!