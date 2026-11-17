Доставка авто по РФ стоит 150-250 тыс. рублей, а таможня зависит от курса валют

Объявлений от компаний, которые обещают привезти иномарку из-за границы, с каждым месяцем все больше – рынок растет буквально на глазах. Россияне же, привыкшие выбирать машину в салоне, в этой схеме разбираются слабо. Отсюда и типичная ошибка: сумму из объявления воспринимают как окончательную и не задаются вопросом, из чего она вообще сложилась.

Первый фактор – валюта. Расчет идет не в рублях, а курс все время гуляет, причем в любую сторону: сделка может оказаться и выгоднее, и заметно дороже изначальной прикидки.

Таможенный платеж тоже привязан к курсам. Кстати, у таможни есть право пересчитать стоимость и доначислить сумму, если цифра в документах сильно расходится со среднерыночной или явно занижена намеренно.

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Дальше – перевозка внутри страны. Место на прицепе фуры, в зависимости от сезона, спроса и предложения, обойдется в 150-250 тысяч рублей, а отправка поездом встанет еще дороже.

Как обезопасить бюджет при заказе машины

По словам специалистов, предварительный расчет перегонщика – вовсе не финальная сумма. Он нужен, чтобы сравнить варианты и подобрать модель, но опираться на него при решении о покупке не стоит.

Когда модель выбрана, имеет смысл подробно расспросить специалиста о дополнительных расходах и о предельной цене на конкретный автомобиль. Откладывать нужно именно эту сумму, а не ту, что красуется в объявлении.

Сам бюджет лучше закладывать с запасом, изначально снизив заявленную стоимость относительно денег, которые есть в наличии. И дело не только в скрытых платежах, которые порой придумывают не слишком честные перегонщики.

О том, где при заказе авто из-за рубежа возникают скрытые переплаты, «За рулем» уже рассказывал.

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