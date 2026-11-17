Audi перенесла выпуск модели A4 E-tron на 2029 год из-за технических проблем

Электрический седан Audi A4 E-tron, который должен был встать на конвейер в Ингольштадте в 2028-м, появится не раньше 2029 года. Об этом Autocar сообщает со ссылкой на собственные источники.

Выпуск A4 E-tron сдвинули на 2029 год

Часть вины лежит на Cariad – собственном софтверном подразделении Volkswagen Group. Именно там годами не могли довести до ума единую операционную систему и электронную архитектуру для платформы Scalable Systems Platform (SSP), включая поддержку беспроводных обновлений и технологий высокоавтоматизированного вождения.

По первоначальному графику программная платформа должна была быть готова еще в 2025 году. Позже в концерне пересмотрели подход: ключевые элементы электронной архитектуры и софт для будущих моделей, предназначенных для рынков за пределами Китая, поручили разрабатывать американской Rivian. Плюс Volkswagen допустил, что на других рынках появится архитектура CEA – ее изначально делали для машин китайского производства.

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Впрочем, только софтом перенос не объясняется.

Что пришлось переделать в платформе SSP

По данным Autocar, Audi потребовала серьезно переработать версию SSP под новый седан – ради компоновки салона, расположения сидений и пропорций кузова. В частности, марка настаивала на отдельных пространствах для ног пассажиров спереди и сзади вместо полностью ровного пола, типичного для многих специализированных электроплатформ. Из-за этого пришлось пересмотреть размещение аккумулятора под салоном и других высоковольтных компонентов.

Еще один пункт – переход на 48-вольтовую электрическую систему вместо запланированной 12-вольтовой. Запас мощности нужен для более производительных вычислительных систем и прочей электроники. Правда, смена напряжения потребовала новых инженерных решений и корректировки электронной архитектуры, которую Volkswagen делает вместе с Rivian.

Audi A4

Соперничать A4 E-tron должна была с электрическими BMW i3, Mercedes-Benz C-Class и Tesla Model 3, а заодно стать одной из первых моделей на SSP. Теперь седан ждут не раньше 2029-го.

Задержка рискует оставить дыру в линейке Audi. A4 с двигателями внутреннего сгорания была одной из ключевых моделей марки по объему продаж, хотя в последнем поколении ее переименовали в A5. Электрическая версия как раз должна была подхватить эту роль.

Проблемы с SSP задели и другие проекты Volkswagen Group – разработку электрического Golf девятого поколения тоже отложили, ссылаясь на финансовые ограничения. Саму платформу показали в 2021 году: 800-вольтовая архитектура, которая в перспективе заменит не только нынешние MEB и PPE для электромобилей, но и MQB, MLB и MSB, где выпускают машины с ДВС.

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