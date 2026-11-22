Агентство «Автостат» назвало лидеров продаж в сегменте SUV

Кроссовер Tenet T7 вновь подтвердил свой статус самой продаваемой модели в сегменте SUV на российском авторынке. По данным «Автостата», за первые 10 месяцев 2026 года было реализовано 62 824 экземпляра этой модели, что позволило ей сохранить первую строчку рейтинга.

До первой строчки Haval Jolion не дотянул совсем немного – отставание от лидера небольшое. Зато результат солидный: 62 072 проданных кроссовера и второе место в зачете по сегменту SUV.

Сразу за ним идут две модели Lada. Внедорожник Niva Travel выбрали 35 564 покупателя, Niva Legend – 27 901. Пятерку сильнейших закрывает Haval M6: на его счету 25 606 экземпляров.

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Дальше плотная группа – Tenet T4L с 23 294 машинами, Geely Monjaro с 22 397, Mazda CX-5 с 22 131, Changan UNI-S с 21 885 и Belgee X50+ с 20 142. Как видно, разрывы между соседними позициями измеряются сотнями, а то и десятками автомобилей, так что борьба шла буквально за каждую сделку.

А вот остальным моделям сегмента планка в 20 тысяч пока не покорилась – все они остались ниже черты, которую обозначил Belgee X50+.

О том, что за цену популярных «китайцев» можно взять новый кроссовер Skoda, «За рулем» уже рассказывал.

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