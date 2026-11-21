Эксперты объяснили, почему в России завершилась эпоха корейских автобрендов

Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил о существенном падении продаж корейских автомобильных брендов в России. Эксперты рассказали, с чем связано обрушение продаж моделей Kia, Hyundai, KGM и Genesis, а также не ушла ли «корейская эпоха» с российского рынка безвозвратно.

1826 новых легковых автомобилей корейских марок ушло в России в октябре – на 58% меньше, чем годом ранее, когда насчитали 4328 штук. Такие цифры привел Целиков.

Дальше по брендам картина только резче. Kia просела вдвое: с 1747 до 854 машин (-51%). У Hyundai обвал еще глубже – 512 единиц против 1674, то есть минус 69%.

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Премиум жил по совсем другим числам. Genesis: на учет поставили всего 4 автомобиля, тогда как в октябре прошлого года их было 58 (-93%). Не удержался и KGM, который в России представлен официально, – минус 46%, до 446 штук.

Главный аргумент – утильсбор

Причину Целиков называет прямо: «Основная причина – введение с 1 декабря 2025 года планки льготного утильсбора. Это сделало корейские автомобили малопривлекательными по цене. Ввоз снизился и переместился транзитом на Киргизию».

Собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин оценивает статистику «Автостата» иначе – не как просадку, а как фактический уход с рынка. «Kia потеряла половину, Hyundai рухнула на 69%. Корейские бренды как массовое явление на российском рынке перестали существовать. И главная причина – действительно, изменение расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года», – отметил он.

Механику он напомнил отдельно: льготный платеж для физлиц сохранился лишь для машин до 160 л.с., с двигателем объемом меньше 3 л, ввезенных для личного пользования и без перепродажи в течение года.

А самые ходовые модели в этот коридор не вписываются. Hyundai Sonata, Kia K5, Genesis G80 и G90, Kia Mohave, Hyundai Palisade – моторы от 2,5 л и мощность заметно выше 160 сил. «Ни под одно условие льготы они не попадают, и коммерческий утильсбор делает их ввоз экономически бессмысленным», – заявил специалист.

Три формы: импорт, вторичка, KGM

Полного исчезновения брендов Трандин все же не ждет: параллельный импорт подпитывает присутствие, хотя и радикально перестроился. «Из Кореи сегодня стало выгодно ввозить Hyundai Accent/ Solaris с двигателем 1,6 л мощностью 123 л.с., Kia K3 с аналогичным мотором, а также Hyundai Avante, в России известную как Elantra с мотором 1,6 л на 123 л.с. Эти машины подбираются под льготный коридор, и спрос на них сохраняется», – отметил эксперт.

Прогноз на год-два у него такой: три формата. Первый – мелкий параллельный импорт льготных моделей через Киргизию, несколько сотен штук в месяц по каждой марке. Второй – вторичный рынок: подержанные Kia и Hyundai остаются популярными, и оборот б/у держит бренд на виду. Третий – официальное представительство KGM, но и оно просело на 46% до 446 машин, а без локализации сборки перспектива туманная.

Начальник Управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко с коллегами солидарен. Период доминирования корейских марок в том виде, в каком они существовали до 2022 года, по его словам, завершился.

Бюджетный и среднеценовый сегмент окончательно заняли отечественные производители и китайские бренды – у них прямая заводская поддержка, гарантия и доступные кредитные программы. «Корейские же машины потеряли главное конкурентное преимущество – оптимальное соотношение цены и качества, став слишком дорогими для массового покупателя из-за таможенных барьеров», – заявил «РГ» эксперт.

Поставки из Кореи, считает он, останутся точечными и перейдут в нишевый формат под конкретный заказ клиента. «Экономический смысл сохранится преимущественно для автомобилей с пробегом возрастом от 3 до 5 лет с двигателями небольшого объема (до 2 литров и мощностью до 160 л.с.), которые подпадают под льготные тарифы при ввозе физическими лицами для личного пользования», – отметил специалист.

Ближайшая перспектива бизнеса корейских брендов в России – не продажи новых машин, а сервисное обслуживание огромного парка уже проданных автомобилей и поставки запчастей. «Возвращение к полноценным продажам возможно только в том случае, если производители решатся на перезапуск локальной сборки внутри страны, но пока предпосылок к этому нет», – отметил он.

Киргизский маршрут может закрыться

До ограничений из Кореи везли Kia Carnival, Sorento, Hyundai Palisade, Santa Fe и Genesis мощнее 160 л.с. – об этом в беседе с «РГ» рассказала директор компании SK Auto Trading Александра Пригарнева.

Самое популярное, то, ради чего вообще ехали в Корею, угодило под коммерческий утильсбор. «Машина, которая еще вчера была выгоднее рынка на 15-20%, сегодня выходит в цену местного рынка или даже дороже», – рассказала специалист.

Причем в ноябре Минпромторг вынес на обсуждение проект, по которому физлица не получат льготный утильсбор, если машина растаможена в Киргизии с пошлинами ниже российских. «Если документ примут, а это ожидается уже в 2027 году, путь через Киргизию закроется. Останется везти машину через Владивосток со всеми российскими платежами», – прокомментировала Пригарнева.

Что еще везут, а что нет

Параллельный импорт, по ее оценке, выправит ситуацию лишь частично и только в определенном сегменте. Выгода сохраняется для компактных седанов и хэтчбеков с мотором 1,6 л вроде Hyundai Avante, для кроссоверов с атмосферным двухлитровым двигателем ( Kia Seltos), для гибридов, у которых суммарная мощность укладывается в планку ( Kia Niro), и для небольших городских машин – Kia Ray, Hyundai Casper. Все это по-прежнему возят.

«Но крупные семейные кроссоверы и минивэны параллельный импорт сейчас не спасет», – заметила специалист.

Официального возвращения Kia и Hyundai в ближайшее время она не ждет. «Даже KGM, который официально представлен, сократил продажи почти вдвое, и это показатель: дело не только в параллельном импорте, а во всем рынке и в общей ценовой политике».

Впереди, по мнению Пригарневой, переходный период: корейские машины в России останутся, но в другом формате – точечный ввоз под конкретного клиента, внимательный подбор комплектации под 160 сил и честный расчет до копейки. Кто привык работать «на потоке», с рынка уйдет; кто умеет считать и объяснять клиенту каждую цифру, останется.

Эксперт PR Partner Татьяна Солдатова видит здесь еще и коммуникационную проблему. «Если компания исчезает из информационного поля, у аудитории формируется ощущение, что бренд ушел с рынка или стал менее доступным. А вернуть внимание после долгой паузы значительно сложнее, чем поддерживать его даже в непростой период», – отметила специалист.

О том, какие машины сейчас выгодно привозить в Россию, «За рулем» уже рассказывал на примере Skoda.

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