«Автостат»: автомобили с пробегом в октябре подешевели на 0,7%

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России в октябре 2026 года – 1,452 млн рублей. Такие данные приводит «Автостат» по итогам ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Относительно сентября вторичный рынок просел: машины подешевели в среднем на 0,7%, или на 9,6 тыс. рублей. Руководитель стратегических проектов «Автостат» Дмитрий Ярыгин отметил, что после сентябрьского роста (+1,2% к августу) автомобили с пробегом потеряли в цене.

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Если же сравнивать с октябрем 2025 года, подержанные легковые автомобили оказались дороже на 5,8%. В деньгах разница составила 79,6 тыс. рублей.

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