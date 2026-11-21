Юрист Свечников перечислил признаки навязывания услуг в автосервисе

Расплывчатые формулировки вместо конкретики, «диагноз» без всякой проверки и внезапный рост стоимости работ уже после того, как машину загнали в бокс, – все это тревожные сигналы, указывающие на попытку навязать лишние услуги. Об этом рассказал Владимир Свечников, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Первое, что стоит сделать, – попросить полный перечень запланированных работ с ценами на детали и на их установку. Причем любые заявления о неисправности должны опираться на диагностику: скажем, говорить об износе тормозного диска, не замерив его толщину, нельзя.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

«Мастер должен назвать неисправность, показать ее и объяснить, допустимо ли дальнейшее движение, – пояснил юрист. – При проблемах с тормозами или рулевым управлением безопаснее вызвать эвакуатор. А предложение заменить крупный узел целиком требует объяснения: возможность отдельного ремонта зависит от конструкции автомобиля».

Каждое дополнение к списку работ, включая его стоимость, нужно согласовывать отдельно. Если сервис отказывается показать, какие операции выполнены, или не отдает снятые детали – это повод насторожиться. Когда речь идет о дорогостоящем ремонте, специалист советует не полениться и получить второе заключение.

Выполнили что-то без согласования с клиентом? Тогда он вправе не платить за такие работы либо потребовать назад уже уплаченную сумму. Чтобы потом было проще отстоять свои права, юрист рекомендует хранить договор, чеки, переписку и результаты диагностики.

Ранее «За рулем» рассказывал , что в России увеличат финансирование программ льготного автолизинга.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!