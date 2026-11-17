Обновленный Lixiang L6 начали продавать в Беларуси с ценами от 7,04 млн рублей

Беларусь стала первым зарубежным рынком, где обновленный кроссовер Li L6 поступил в официальную продажу. Последовательный гибрид обзавелся переработанным салоном – акцент в нем сделан на комфорте тех, кто едет сзади, – а батарея увеличенной емкости позволяет преодолевать на электричестве до 300 км.

Снаружи машину проще всего опознать по более объемной корме и 21-дюймовым колесным дискам. Спереди и сзади стоят интегрированные световые полосы, причем для кузова предусмотрено семь цветов на выбор.

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Внутри – двухцветная отделка, измененные руль, передняя панель и дверные карты. Сиденья второго ряда получили удлиненные подушки и полноразмерные спинки, которые наклоняются на 140°. Для задних пассажиров есть откидной центральный подлокотник и выдвижные солнцезащитные шторки.

Кожа Nappa, электрорегулировки, вентиляция, подогрев и массаж – все это доступно на всех сиденьях. Спереди установлены кресла Zero Gravity, плюс подогреваемые оттоманки с электрорегулировкой в четырех направлениях, пятизонный климат-контроль и холодильник на 8,8 л, который держит температуру до −6 °C.

Панорамный экран информационно-мультимедийного комплекса спереди имеет диагональ 29 дюймов и разрешение 6K Ultra HD, выдвижной задний – 21 дюйм и 4K. За звук отвечает аудиосистема Platinum из 19 динамиков. Кстати, впервые для Li L6 как заводскую опцию предложили электрический выдвижной фаркоп.

Технически перед нами полноприводный гибрид последовательного типа с двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с.: до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 5,4 секунды. Модернизированная подвеска из легких сплавов включает амортизаторы CDC второго поколения с адаптивной бесступенчатой регулировкой демпфирования.

Батарея, зарядка и безопасность

Емкость новой батареи Ultra Fast Charge выросла на 40% относительно прежней версии – до 51 кВт·ч. С системой REEV и экстендером общий запас хода составляет 1250 км по циклу CLTC. Пиковая мощность зарядки достигает 260 кВт, а с 20 до 80% машина заряжается за 12 минут – в 1,7 раза быстрее, чем L6 со старой батареей.

По данным дистрибьютора, после улучшения автопилота скорость реакции автомобиля на зеленый сигнал светофора выросла на треть. Система автоматической парковки теперь обнаруживает места за 10 метров. По итогам краш-тестов C-NCAP кроссовер получил пять звезд, а за пассивную безопасность в нем отвечает набор из девяти подушек.

«L6 является самым популярным автомобилем Li Auto в парке Беларуси. Его качества по достоинству оценили те, кто выбирает современный премиальный кроссовер, и для кого важен статус бренда. Не секрет, что сегодня Li Auto для многих уже заменил традиционные престижные немецкие бренды. Это возможно только в случае, если автомобиль действительно соответствует такому высокому уровню ожиданий. Обновленный Li L6 дает своему владельцу еще больше комфорта, еще больше передовой технологии. И при этом сохраняет те лучшие качества, благодаря которым он так популярен у белорусских покупателей: солидный дизайн, большой запас хода, чувство премиальности», – отметили представители официального дистрибьютора Li Auto в Белоруссии.

Цены на обновленный Li L6 в Беларуси стартуют с 257 200 BYN – это примерно 7,04 млн российских рублей. В модельном ряду Li Auto новинка заняла место гибридного кроссовера L7, который продавался раньше.

О еще одном богато оснащенном кроссовере, который вышел на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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