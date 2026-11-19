SINTEC Group и один из самых титулованных клубов КХЛ, магнитогорский «Металлург», объявили о начале сотрудничества.

Высокотехнологичный бренд SINTEC выступит официальным партнером команды в рамках регулярного чемпионата и стадии плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027.

Соглашение предполагает комплексное технологическое сотрудничество. SINTEC обеспечит официальный автопарк ХК «Металлург» всей вертикали клуба передовыми смазочными материалами, премиальной автохимией и автокосметикой. Выбор магнитогорской команды — трехкратного обладателя Кубка Гагарина и действующего лидера чемпионата — подтверждает высокую надежность российской продукции и ее готовность к бесперебойной работе с учетом особенностей уральского климата.

Сотрудничество с «Металлургом» органично дополняет спортивную вертикаль SINTEC Group. Компания системно инвестирует в развитие национального спорта: от долгосрочного стратегического партнерства с Всероссийской хоккейной лигой (ВХЛ) до подписания Александра Овечкина в качестве амбассадора бренда в сентябре 2026 года.

В рамках соглашения SINTEC реализует эксклюзивную программу для многомиллионной аудитории болельщиков, которые смогут принять участие в розыгрышах билетов и эксклюзивного мерча, получить автографы любимых хоккеистов в совместной бренд-зоне партнера и клуба, выиграть возможность попасть в раздевалку «Металлурга» и многое другое.

«Сотрудничество с командой такого уровня позволяет нам расширить присутствие на Урале — в одном из ключевых индустриальных регионов страны. SINTEC будет обслуживать транспортную инфраструктуру команды, доказывая безупречное качество своих технологий на практике. Синергия чемпионского характера «Металлурга» и технологического лидерства нашего бренда подарит болельщикам по-настоящему яркий сезон», — прокомментировали подписание в SINTEC Group.

Игорь Виер, исполнительный директор ХК «Металлург»:

— Для нас важно, чтобы партнерство приносило реальную пользу клубу и было интересно нашим болельщикам. Доверие в вопросах обслуживания инфраструктуры команды абсолютно, и мы уверены в высочайшей надежности продукции наших партнеров. Совместно мы разрабатываем программу для болельщиков, которая позволит превратить посещение «Арены Металлург» в настоящий праздник спорта.

Также в компании добавили, что Урал является значимым регионом для SINTEC Group, где продукция бренда Sintec регулярно проходит проверку в сложных условиях автоспорта. В частности, смазочные материалы тестируются на 1300-километровом ралли-рейде «Уральский рубеж» в окрестностях Магнитогорска и Миасса для обслуживания спортивных автомобилей, багги и грузовиков. В компании отметили, что этот опыт, учитывающий, в том числе климатические условия региона, позволяет обеспечивать стабильную эксплуатацию и клубного транспорта ХК «Металлург».

Справочная информация

О SINTEC Group:

Один из ведущих российских холдингов, реализующий масштабные инвестиционные и социальные проекты. Компания активно участвует в развитии спортивной и образовательной инфраструктуры в регионах присутствия, выступая надежным партнером национальных федераций и профессиональных лиг.

О бренде SINTEC:

Один из ведущих в России брендов смазочных материалов. Занимает лидирующие позиции на рынке моторных масел и является абсолютным лидером (№1) в сегменте антифризов. Продукция SINTEC создается с применением передовых научных разработок и гарантирует бескомпромиссную защиту транспортных средств в любых климатических условиях.

Бренд системно поддерживает российский автоспорт и последовательно усиливает свои позиции на Урале. В течение нескольких лет SINTEC выступает партнером масштабной бахи «Уральский рубеж» — сложнейшего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Безупречное качество и готовность смазочных материалов SINTEC к экстремальным нагрузкам проходят ежегодную проверку в ходе изнурительного маршрута по бездорожью протяженностью более 1 300 километров, пролегающего через суровые рельефы Магнитогорска и Миасса.

О ХК «Металлург» (Магнитогорск):

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016, 2024), многократный чемпион России и победитель европейских клубных турниров. Один из самых успешных клубов в истории российского хоккея, базирующийся в Челябинской области. Клуб славится своей яркой игрой, Академией, регулярно выпускающей звезд, и мощной поддержкой болельщиков по всей стране и на «Арене Металлург».