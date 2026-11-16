УАЗ с дизелем Nissan Patrol и салоном Rаngе Rоvеr продают за 5 млн рублей

В Севастополе на продажу выставили очень яркий УАЗ-469Б, подвергнутый тотальному тюнингу.

Этот классический советский внедорожник 1982 года с мягким верхом поменял родной УМЗ и «колхозные» мосты на 2,7-литровый дизель и мосты от Nissan Patrol.

Защитный зеленый цвет кузова сменился на атакующий «раптор», а внутри него теперь установлен салон от Rаngе Rоvеr. Машина прошла «полное восстановление», кузов и рама обработаны антикором, сделана полная шумо- и виброизоляция.

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Продавец пишет, что главные пары 5.125 обеспечивают отличную тягу на бездорожье, расход не превышает 15 л/100 км, комфортная крейсерская скорость – 100 км/ч. Судя по описанию, все люксовые опции машин-доноров перенесены в «уазик» в полном объеме. И особенно приятно, что все доработки вписаны в ПТС.

За машину просят 5 млн рублей. Как думаете, за сколько сезонов джиппинга удастся отбить такое вложение?

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