РЖД: поезд № 3/4 Пекин — Улан-Батор — Иркутск отправится 25 ноября

Пауза длиной почти в шесть лет закончилась: железнодорожное сообщение между Россией, Китаем и Монголией вновь работает. Международный поезд № 3/4 по маршруту Пекин – Улан-Батор – Иркутск возвращается на рельсы – об организации курсирования состава договорились Российские железные дороги и Китайские железные дороги.

Прямое сообщение прервалось в феврале 2020 года. Тогда всему виной стала пандемия коронавируса.

Поезд Пекин — Улан-Батор — Иркутск

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Первый рейс уйдет из столицы КНР 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября. Ходить поезд будет раз в неделю, сообщили в РЖД.

По средам в 7:27 состав покидает Пекин. В четверг в 14:35 он останавливается в Улан-Баторе, а в пятницу в 14:55 прибывает в Иркутск – время везде местное.

Обратный путь начинается по субботам в 6:58 из Иркутска. Улан-Батор поезд проходит в воскресенье в 6:38, а в Пекин приходит по понедельникам в 14:35.

Садиться и выходить можно не только на конечных станциях. В пути предусмотрены остановки: Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка – так что добраться получится и до промежуточных городов.

В составе – пассажирские вагоны китайского производства: купейные, СВ, вагон-ресторан и вагоны-электростанции. Для дальней дороги уровень комфорта обещают достойный.

Продажа билетов стартует в ближайшее время. В железнодорожных кассах на территории России билеты можно будет взять на поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая – отправлением со станций КНР. Глубина продажи – 60 суток до отправления поезда.

Пока билетов нет в продаже, есть смысл держать в голове пару моментов. Поезд ходит раз в неделю – даты придется планировать заранее. Через две границы – значит, стоит проверить документы и визовые требования для Китая и Монголии. Зато 60 суток на покупку дают достаточно времени, чтобы продумать маршрут без спешки.

Возвращение маршрута – событие для тех, кто предпочитает поезда самолетам: тут и виды за окном, и шанс остановиться в Улан-Баторе по пути. Раньше между столицами России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе, но его сообщение прервала пандемия. Теперь железнодорожное окно в Азию приоткрылось вновь – пусть пока и одним составом в неделю, пишут banki.ru.

О том, какие ограничения готовят для иностранных автомобилей в России, «За рулем» уже рассказывал.

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