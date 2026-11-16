Уникальный советский вездеход Урал прошел полную реставрацию

Музей завода «Урал» показал реставрированный гусеничный снегоболотоход Урал-5920

Экспозиция музейно-выставочного центра автозавода «Урал» в Миассе пополнилась интересной машиной – это гусеничный снегоболотоходный транспортер Урал-5920, которому вернули вид совершенно нового, включая заводской оранжевый цвет.

Кроме того, были проведены капитальные ремонты двигателя, коробки передач и рамы, восстановлена кабина и оперение, заказаны новые гусеницы и опорные катки.

У этого экземпляра нетипичная судьба. Вообще такие машины завод в Миассе делал серийно в 1986-89 годах и отправлял на нефтепромыслы Сибири и Севера.

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Но конкретно эту машину в апреле 1990 года отдали в Челябинский политехнический институт, где спецтехнику изучали студенты автотракторного факультета. Так вышло что изучали они ее долго, причем на открытой площадке университета, где машина простояла почти 35 лет…

Лишь в феврале 2025 года машину эвакуировали с территории ЮУрГУ и передали на восстановление специалистам заводского Центра компетенций прототипирования и испытаний. На все работы им понадобилось около полугода. 9 ноября 2026 года Урал-5920 своим ходом выехал из южной проходной завода и добрался до своего места в экспозиции музея – по специальным транспортирным полосам из плотной резины, чтобы металлические траки не повредили керамогранитные полы...

Интересно, что прямо сейчас в Миассе продают еще один Урал-5920, хотя модель считается очень редкой – «За рулем» об этом рассказывал.