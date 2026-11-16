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Уникальный советский вездеход Урал прошел полную реставрацию

Музей завода «Урал» показал реставрированный гусеничный снегоболотоход Урал-5920

Экспозиция музейно-выставочного центра автозавода «Урал» в Миассе пополнилась интересной машиной – это гусеничный снегоболотоходный транспортер Урал-5920, которому вернули вид совершенно нового, включая заводской оранжевый цвет.

Кроме того, были проведены капитальные ремонты двигателя, коробки передач и рамы, восстановлена кабина и оперение, заказаны новые гусеницы и опорные катки.

У этого экземпляра нетипичная судьба. Вообще такие машины завод в Миассе делал серийно в 1986-89 годах и отправлял на нефтепромыслы Сибири и Севера.

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Но конкретно эту машину в апреле 1990 года отдали в Челябинский политехнический институт, где спецтехнику изучали студенты автотракторного факультета. Так вышло что изучали они ее долго, причем на открытой площадке университета, где машина простояла почти 35 лет…

Уникальный советский вездеход Урал прошел полную реставрацию

Лишь в феврале 2025 года машину эвакуировали с территории ЮУрГУ и передали на восстановление специалистам заводского Центра компетенций прототипирования и испытаний. На все работы им понадобилось около полугода. 9 ноября 2026 года Урал-5920 своим ходом выехал из южной проходной завода и добрался до своего места в экспозиции музея – по специальным транспортирным полосам из плотной резины, чтобы металлические траки не повредили керамогранитные полы...

Интересно, что прямо сейчас в Миассе продают еще один Урал-5920, хотя модель считается очень редкой – «За рулем» об этом рассказывал.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Урал
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