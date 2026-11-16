Полицейская погоня со стрельбой в Омской области — видео

Под Омском полиция была вынуждена стрелять в лихача на внедорожнике без номеров

На федеральной трассе Р-402 сотрудники ГАИ смогли остановить лихача без номеров только с помощью оружия.

Полицейские заметили черный внедорожник Toyota, который буквально «летел» в сторону Омска без номеров, попытались его остановить, но он не подчинился. Началась погоня.

На 579-м километре беглец развернулся и направился в сторону Тюмени. Понимая, что просто так он не остановится, один из инспекторов произвел несколько выстрелов по колесам.

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«Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Правонарушитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных статьями 12.2 и 12.25 КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе МВД.

Отметим, что если нарушения по обеим статьям совершаются впервые (езда без знаков и неподчинение инспекторам ГАИ), то нарушителю грозят штрафы суммарно до 15 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев. А вот если какое-либо окажется повторным, речь пойдет о тюремных сроках.

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