Lamborghini отложила полностью электрические модели из-за отсутствия технологий

Lamborghini пересмотрела курс на электрификацию: к 2030 году полностью электрических машин у марки не появится. Федерико Фоскини, директор по маркетингу и продажам, объяснил это просто – подходящих технологий, которые дали бы преимущество над конкурентами в сегменте электрокаров, пока нет.

По первоначальному плану на рубеже 2030 года электрическими должны были стать преемник Urus и купе-внедорожник Lanzador. Специалисты марки искали решения, способные сохранить для водителя те же ощущения, что дают бензиновые двигатели, – звук и вибрации.

«Мы пришли к выводу, что дело прежде всего не в технических характеристиках и динамике, а в эмоциональной составляющей. Пока нет технологий, которые позволили бы нам выделиться среди конкурентов и обосновать выход на рынок полностью электрических автомобилей», – сформулировал позицию Фоскини.

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На деле машины следующего поколения, ожидаемые примерно к 2030 году, получат подключаемую гибридную установку (PHEV), а не полностью электрическую.

Крупнейшим производителем электромобилей остается Китай, а среди лидеров по выпуску электрокаров и аккумуляторов – китайская BYD. В России, по данным «Автостата», в октябре 2026 года первое место по продажам электромобилей занял Changan, далее идут Toyota, Evolute, Umo и BYD.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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