Кроссоверы Volkswagen Talagon предлагаются в России с ценами от 5,2 млн рублей

Самый крупный кроссовер в китайской линейке Volkswagen – Talagon – добрался до России через «альтернативные» поставки. Выпускают его на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а на одном из классифайдов минимальный ценник стартует с 5,2 млн рублей.

Volkswagen Talagon

За 5 200 000 рублей машину можно заказать в Новосибирске и Благовещенске – в обоих случаях это шестиместная версия с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду.

Чуть дороже просят в Оренбурге: 5 350 000 рублей за аналогичный автомобиль. В Самаре за 5 370 000 рублей предлагают вариант с 220-сильной версией 2,0-литрового турбомотора, салон тоже шестиместный, с двумя отдельными креслами сзади.

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В наличии, кстати, есть еще несколько десятков машин. Мультибрендовый автосалон в Оренбурге выставил Talagon за 5 650 000 рублей, а от 5 750 000 рублей кроссовер ищет покупателей в Москве и Санкт-Петербурге. У крупного столичного дилера ценник выше – от 5 950 000 рублей.

Что в оснащении и под капотом

Оснащение богатое: полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, мультимедиа с 15-дюймовым сенсорным дисплеем и отдельным 11,6-дюймовым экраном для пассажира. Плюс премиальная акустика Harman&Kardon с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаная обивка, подогрев всех сидений (передние еще с массажем и вентиляцией), система кругового обзора и парктроники спереди и сзади.

Версии с китайского рынка обычно несут адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, беспроводную зарядку для смартфона, электронный стояночный тормоз, электропривод багажника с бесконтактным открытием, датчики света и дождя, атмосферную подсветку интерьера и 21-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Volkswagen Talagon

Под капотом у обоих кроссоверов из Новосибирска и Благовещенска – 2,0-литровый турбомотор на 272 л. с. и 400 Нм крутящего момента, работает он в паре с семиступенчатым роботом DSG и полным приводом.

Разброс цен по регионам заметный. В Екатеринбурге экземпляр со 220-сильным двигателем оценили в 5 900 000 рублей, такую же машину за 6 390 000 рублей продают в Казани. В Санкт-Петербурге аналогичные автомобили, правда уже с 272-сильным мотором, доходят до 6 895 000 рублей.

О похожем случае с BMW X5, который в России начали продавать раньше Германии, «За рулем» уже рассказывал.

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