Skoda Rapid Active 2022 года без пробега продают в России за 2,2 млн рублей

Калужский конвейер выдал больше 250 тысяч лифтбеков Skoda Rapid, и встретить среди них экземпляр в состоянии нового авто, без пробега, – большая удача. Как минимум один такой в России все еще продается, и просят за него 2,2 млн рублей.

Машина 2022 года – того самого последнего года, когда модель собирали в нашей стране. Живет она в Ростове-на-Дону, комплектация – Active.

Skoda Rapid

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Что внутри? Кожаный двухспицевый руль с глянцевым декором, штатная мультимедиа с цветным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер и круиз-контроль. Добавьте сюда задние датчики парковки, электростеклоподъемники, 15-дюймовые стальные диски с пластиковыми декоративными колпаками и «зимний пакет» – с обогревами передних сидений, заднего стекла и зеркал.

Двигатель базовый: бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и мощностью 90 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Привод у Rapid, между прочим, всегда передний, какую бы версию и какую бы страну сборки ни взять.

Интерьер Skoda Rapid

Есть и другой расклад. Компания из Владивостока на одном из классифайдов предлагает привезти под заказ новый Skoda Rapid китайской сборки – за 1 200 000 рублей. Выпущен он в 2023 году на совместном предприятии SAIC- Volkswagen и внешне от «нашего» отличается бамперами, формой фар, более компактными противотуманками, рисунком колесных дисков, а еще оформлением решетки радиатора, капота и крыльев.

Оснащение тут побогаче: климат-контроль, камера заднего вида вместе с задними парктрониками, мультифункция руля, люк с солнцезащитной шторкой, легкосплавные колесные диски и отделка сидений эко-кожей.

Силовой агрегат тоже иной – 1,5-литровый атмосферник MPI на 112 л. с. в связке с классическим шестиступенчатым автоматом.

О том, где искать скидки на новые машины до Нового года, «За рулем» рассказал.

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