BMW E38 M7: прототип на базе 740i получил V8 S62 от M5 (E39) мощностью 400 сил

Подразделение BMW M почти три десятилетия скрывало существование необычного прототипа – «семерки» E38 с мотором и механикой от M5.

BMW E38 M7

За основу инженеры взяли серийный 740i в кузове E38 – самую обычную «семерку» тех лет. Вот только под капотом у нее оказался атмосферный V8 S62 рабочим объемом 4,9 литра, а в паре с ним – шестиступенчатая механическая коробка. Оба агрегата перекочевали сюда с M5 поколения E39.

Отдача такого мотора – 400 л.с. при 6600 об/мин. Флагманский 750i с V12 в те годы выдавал примерно на 70 сил меньше, так что прототип по сути оказался мощнее топовой модели собственного семейства.

BMW E38 M7

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Привод исключительно задний, а в салоне три педали – для современных седанов этого класса сочетание немыслимое. Максимальная скорость упирается в 250 км/ч, ровно как у E39 M5. Правда, масса – 1875 кг, легким такой автомобиль не назовешь.

Внешние и внутренние отличия

Снаружи выдавать себя машина почти не пытается: ни агрессивных бамперов, ни крупных воздухозаборников, ни заметных шильдиков M. Со стороны – обычная «семерка».

Единственные приметы – темные многоспицевые диски BBS да выхлоп с четырьмя трубами, по паре с каждого края кормы. Присмотревшись, что-то заподозрить можно, но не более того.

BMW E38 M7

Внутри – двухцветная кожа, черная и бежевая, спортивный руль M и рычаг той самой шестиступенчатой коробки. А еще трубка проводного телефона в задней части центральной консоли – примета конца 1990-х, которая сегодня выглядит почти музейной.

Почему M7 не стал серийным

Официального объяснения BMW так и не дала. Вероятнее всего, экономической необходимости в серийной машине не было: вершину гаммы уже занимал 750i с V12, а M5 предлагал практически те же характеристики, только в более компактном и легком кузове.

Похожая судьба ждала и задуманный M8 на базе первого поколения «восьмерки». Дальше прототипа дело не пошло.

Самым же экстравагантным экспериментом той эпохи стал «Goldfisch» – «семерка» E32 с экспериментальным 6,7-литровым V16 мощностью 408 л.с. Ради него инженерам даже пришлось вынести радиаторы в задние крылья.

Пока BMW так и не выпустила эту «семерку», новейший X5 уже вовсю продают в России — об этом «За рулем» рассказывал.

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