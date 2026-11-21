BMW показала секретный прототип М7: спортивную «семерку» скрывали почти 30 лет
Подразделение BMW M почти три десятилетия скрывало существование необычного прототипа – «семерки» E38 с мотором и механикой от M5.
За основу инженеры взяли серийный 740i в кузове E38 – самую обычную «семерку» тех лет. Вот только под капотом у нее оказался атмосферный V8 S62 рабочим объемом 4,9 литра, а в паре с ним – шестиступенчатая механическая коробка. Оба агрегата перекочевали сюда с M5 поколения E39.
Отдача такого мотора – 400 л.с. при 6600 об/мин. Флагманский 750i с V12 в те годы выдавал примерно на 70 сил меньше, так что прототип по сути оказался мощнее топовой модели собственного семейства.
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Привод исключительно задний, а в салоне три педали – для современных седанов этого класса сочетание немыслимое. Максимальная скорость упирается в 250 км/ч, ровно как у E39 M5. Правда, масса – 1875 кг, легким такой автомобиль не назовешь.
Внешние и внутренние отличия
Снаружи выдавать себя машина почти не пытается: ни агрессивных бамперов, ни крупных воздухозаборников, ни заметных шильдиков M. Со стороны – обычная «семерка».
Единственные приметы – темные многоспицевые диски BBS да выхлоп с четырьмя трубами, по паре с каждого края кормы. Присмотревшись, что-то заподозрить можно, но не более того.
Внутри – двухцветная кожа, черная и бежевая, спортивный руль M и рычаг той самой шестиступенчатой коробки. А еще трубка проводного телефона в задней части центральной консоли – примета конца 1990-х, которая сегодня выглядит почти музейной.
Почему M7 не стал серийным
Официального объяснения BMW так и не дала. Вероятнее всего, экономической необходимости в серийной машине не было: вершину гаммы уже занимал 750i с V12, а M5 предлагал практически те же характеристики, только в более компактном и легком кузове.
Похожая судьба ждала и задуманный M8 на базе первого поколения «восьмерки». Дальше прототипа дело не пошло.
Самым же экстравагантным экспериментом той эпохи стал «Goldfisch» – «семерка» E32 с экспериментальным 6,7-литровым V16 мощностью 408 л.с. Ради него инженерам даже пришлось вынести радиаторы в задние крылья.
Пока BMW так и не выпустила эту «семерку», новейший X5 уже вовсю продают в России — об этом «За рулем» рассказывал.
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