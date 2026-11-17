С 9 по 12 ноября 2026 года в московском выставочном центре «Тимирязев Центр» прошла международная выставка «Химия-2026».

Компания «Капрон» представила собственную экспозицию и на протяжении всех четырех дней участвовала в деловой программе мероприятия.

Стенд компании был оформлен в концепции «Технологическая станция» и объединил решения «Капрона» для различных этапов работы топливно-энергетического комплекса. Посетители могли познакомиться с разработками компании в области нефтепромысловой химии, нефтепереработки, водоподготовки и водоочистки, а также присадок для топлив и смазочных материалов.

Все дни выставки на стенде проходили активные встречи с действующими и потенциальными партнерами. Представители компании провели серию деловых переговоров, обсудили текущие направления сотрудничества и перспективы реализации новых проектов.

Помимо работы на собственной экспозиции, специалисты приняли участие в профессиональной программе выставки. В частности, посетили сессию Российского союза химиков (РСХ), посвященную применению биоэтанола в моторных топливах, а также включились в отраслевые дискуссии по актуальным вопросам развития химической промышленности.

Выставка «Химия-2026» стала для компании важной площадкой для укрепления деловых связей, обмена профессиональным опытом и обсуждения перспективных направлений развития отрасли.

Компания «Капрон» благодарит всех партнеров, коллег и гостей, посетивших наш стенд. Мы были рады новым знакомствам, встречам с давними партнерами и возможности лично обсудить дальнейшие планы сотрудничества.

До новых встреч на отраслевых площадках!