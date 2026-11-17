Subaru представила новую версию WRX для японского рынка

Японское отделение Subaru вывело на домашний рынок новую версию WRX – STI Sport R. По сути, это самая близкая к полноценной STI машина за несколько последних лет. Ключевое отличие от прочих VB-версий – усиленная шестиступенчатая механика TY85, которая досталась новинке от прошлого поколения WRX STI. Об этом пишет Carscoops.

Почему механику пришлось возвращать

Ждать такой опции покупателям пришлось семь лет. До сих пор японцы, выбиравшие WRX поколения VB, были в основном лишены выбора с тремя педалями: стандартная линейка шла с вариатором, а механическая STI Sport# вышла тиражом всего 600 экземпляров. Ажиотаж вокруг механики и заставил компанию пересмотреть подход.

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История проекта началась с находки: производственная линия коробок передач от снятого с производства WRX STI поколения VA все еще работала. Из этого выросла идея – собрали небольшую команду, чтобы побыстрее поставить эту МКП на VB WRX.

В японской линейке WRX новинка заняла место флагмана. Внешне она близка к прежней STI Sport и почти не отличается от американской WRX tS: 19-дюймовые диски матово-серого цвета, золотые суппорты Brembo, темные патрубки выхлопа и антикрыло в качестве опции. Дилерский обвес и другие колеса тоже доступны – дизайн можно доработать.

Мотор, салон и цена

По мощности ничего не поменялось: турбированный оппозитный 2,4-литровый двигатель выдает те же 271 л.с. и 375 Нм. Правда, настройки пересмотрели ради более острого отклика на газ. Коробка TY85 прочнее обычной TY75, которую ставили на STI Sport# и tS; привод – фирменный Symmetrical AWD.

Снаряженная масса STI Sport R – 1560 кг, на 50 кг меньше, чем у версии с вариатором. В салоне – обивка Ultrasuede с красной прострочкой, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 11,6-дюймовый экран мультимедиа и подогрев сидений. За доплату предлагают кресла Recaro с логотипом STI и аудиосистему Harman Kardon.

Заказы в Японии начнут принимать 19 ноября, план продаж – 330 машин в месяц. Цены стартуют от 5 480 000 иен (примерно $34 300) – это заметно дешевле американской WRX tS, которая стоит от $44 995.

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