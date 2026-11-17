«Газпромбанк Автолизинг»: доля российских автомарок сократилась до 44%

Доля российских автомобильных марок впервые в этом году сократилась до 44%, рассказали аналитики «Газпромбанк Автолизинга».

В октябре продажи отечественных автомобилей выросли на 2 тыс. штук, достигнув 57,7 тыс. Однако рынок в целом рос быстрее, в первую очередь за счет китайских брендов, рассказали в «Газпромбанк Автолизинга». В результате доля российских машин впервые в этом году сократилась сразу на 2 п.п. – до 44%.

Среди брендов позиции заметно укрепили такие построенные на китайских платформах марки, как Tenet, Tenet Plus, Jeland, Esteo, Volga и Umo. В то же время Lada, Evolute и «Москвич», временно оставшиеся без государственной поддержки, показали отрицательную динамику. В ноябре ситуация вряд ли изменится, считают аналитики, но уже в декабре отечественные бренды могут привлечь больше 60 тыс. клиентов.

Октябрь наглядно показал, как прекращение господдержки замедляет рынок в целом и продажи зависимых от бюджета марок в частности, отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, бренды, сохранившие внушительные компенсации за счет собственных дотаций, смогли удержать высокий рост, в ряде случаев опережающий рыночную динамику.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

«В ноябре продажи отечественных марок, скорее всего, останутся на уровне октября. Однако уже в декабре рыночная конъюнктура может измениться в их пользу, а доля российских брендов вновь начнет приближаться к 50%», – отметил Александр Корнев.

Возобновление льготных автокредитов и лизинга – не единственная причина, считает он. Ситуацию также улучшат расширение модельного ряда, рост продаж ряда российских брендов и, кроме того, исчерпание складских запасов автомобилей некоторых китайских марок.

Ранее «За рулем» рассказывал, что продажи машин в Китае рухнули почти на треть.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL