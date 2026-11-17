Глава РСА Уфимцев: 41% водителей в РФ имеют минимальный КБМ по ОСАГО

Максимальная скидка по ОСАГО за безаварийность – 54%, и она доступна не только теоретически. Вопрос в том, как ее получить и почему шансы сильно зависят от региона.

На деле все упирается в коэффициент бонус-малус: именно он показывает страховую историю водителя. Но сначала стоит разобраться, почему статистика аварийности у ГИБДД и страховщиков выглядит по-разному.

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Почему данные ГИБДД и страховщиков расходятся

Госавтоинспекция приводит цифру: 80% автомобилистов виноваты в ДТП. Правда, эта статистика охватывает только аварии с пострадавшими и погибшими.

Страховщики считают все ДТП, которые проходят через них. В том числе те, что не проходили по криминальной базе.

Отсюда и расхождение: методики разные, а водитель один.

Как работает коэффициент бонус-малус

Главный фактор – доля водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус. При первом страховании он равен единице.

Если водитель не попадал в аварии, за которые страховщику приходилось платить, коэффициент снижается. Попал в ДТП по своей вине – растет.

Минимальное значение – 0,46. То есть за полис ОСАГО на следующий год можно заплатить на 54% меньше, чем при первом заключении договора.

Где больше всего безаварийных водителей

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составила 41%. Президент РСА Евгений Уфимцев рассказал, что более трети автовладельцев страны имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО.

За период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года лидером стала Москва: там максимальную скидку имеют 51,5% водителей. На втором месте Санкт-Петербург – 50%, на третьем Пермский край – 48,5%.

В десятку лидеров также входят Рязанская область (48%), Московская область (47,8%), Ленинградская область (47,3%), Республика Карелия (46,5%), Новосибирская область (46,2%), Вологодская область (46,1%) и Томская область (46%).

Меньше всего автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение – в Республике Дагестан (8,8%), Республике Ингушетия (12,6%) и Республике Тыва (15,3%).

Что КБМ говорит о регионе

Евгений Уфимцев напомнил, что КБМ – один из ключевых показателей водителя в системе ОСАГО. Он отражает страховую историю и напрямую влияет на стоимость полиса: чем меньше аварий по вине водителя, тем ниже КБМ и дешевле страховка.

Рассчитывать на максимальную скидку за безаварийную езду стоит тем, кто в течение десяти лет не становился виновником ДТП.

«Коэффициент бонус-малус, по сути, это финансовая репутация водителя на дороге, он привязывается к конкретному водителю и сохраняется при смене машины. Если в регионе много аккуратных автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение, то аварийность в целом там объективно ниже. Если же доля таких водителей в регионе низкая, то это может сигнализировать о существовании в регионе системных проблемах: от недостаточной подготовки в автошколах до аварийного состояния дорожной инфраструктуры и попыток страхового мошенничества», – отметил Евгений Уфимцев.

Он добавил, что, несмотря на проблемы в некоторых регионах, показатель растет год к году во всех регионах. Сравнивали период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Больше всего безаварийных водителей прибавилось в Чеченской Республике и Забайкальском крае – на 4,5% и 4% соответственно. В среднем по стране доля водителей с минимальным значением КБМ выросла на 1,4%.

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