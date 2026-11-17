Роспотребнадзор: АЗС обязаны по запросу выдавать копию паспорта качества топлива

Заправка далеко не всегда сама рассказывает, откуда приехало топливо и насколько оно соответствует нормативам. Между тем выяснить это водитель вполне может – достаточно попросить у сотрудника АЗС паспорт качества. Роспотребнадзор напоминает: по запросу покупателя станция обязана выдать заверенную копию такого документа.

Что внутри? Производитель горючего, наименование и фактический адрес нефтебазы, откуда его привезли прямо на заправку, размер партии и дата отгрузки. По сути, эти данные показывают, какое именно топливо продают и откуда оно взялось.

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Есть нюанс, о котором знают не все. До 30 июня 2027 года включительно в паспорт вносят не только нормативные значения, но и реальные результаты испытаний. Именно они подтверждают, что бензин или дизельное топливо отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Заверить копию должен владелец АЗС, компания, управляющая заправкой, либо их уполномоченный представитель. Правда, автоматически документ никому не вручают – его выдают только по просьбе покупателя.

Паспорт дает возможность проверить происхождение топлива и посмотреть результаты испытаний всей партии. Зато независимой экспертизы он не заменяет и не гарантирует, что горючее не испортилось при хранении или транспортировке.

Если после заправки машина повела себя странно или появились другие признаки проблем с топливом, чек лучше сохранить. Он подтвердит, где и когда была совершена покупка. Кстати, не помешает записать номер колонки и адрес АЗС – эти сведения пригодятся, если водитель решит обратиться с жалобой.

Ранее «За рулем» уже подробно разбирал, почему важно изучать паспорт качества топлива на АЗС.

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