В ГАИ призвали заменить шины при понижении температуры до +5 °C

Переобувать машину на зимние шины стоит, когда среднесуточная температура несколько дней держится около +5 °C и продолжает падать. Об этом рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Смысл тут не в формальности, а в безопасности – своей, пассажиров и всех, кто оказался рядом на дороге. Даже если снега нет, асфальт может стать скользким: масляная пленка и пыль при похолодании подмерзают, образуя тонкую ледяную корку. На летней резине сцепление в такой ситуации теряется.

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С декабря по февраль включительно машины должны быть на зимних шинах – подойдут как шипованные, так и нешипованные «липучки». Для легковых автомобилей и небольших грузовиков массой до 3,5 т эксплуатация на летней резине в этот период запрещена.

«За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 руб. При этом в ГАИ делают основной упор на профилактику, а не на наказание водителей. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на вынесение предупреждений водителям. Профилактическую работу автоинспекторы начинают заранее, до наступления холодов», – подчеркнул Белан.

С понижением температуры Белан призвал водителей менять и манеру езды: без резких маневров, неоправданных ускорений и опасных перестроений. Если в салоне дети, осторожность стоит удвоить.

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