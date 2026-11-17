Редкий кабриолет Shelby Mustang GT350 1968 года продают на аукционе

На торгах Bring a Trailer появился Shelby Mustang GT350 1968 года – кабриолет. Всего таких машин собрали 404, так что версия по-настоящему редкая. Правда, нынешний владелец не стал держать ее в первозданном виде и кое-что доработал; об этом пишет The Drive.

Реставрацию провели в 2020 году, на одометре – 32 тыс. миль. Под капотом остался заводской 302-кубовый V8, зато сверху теперь стоит наддув Paxton. Трехступенчатый автомат тоже заменили – на пятиступенчатую механику. Кстати, Paxton для той эпохи является доработкой «в духе времени», а вот современная выхлопная система Flowmaster таковой уже не является. Снятые оригинальные детали идут в комплекте с лотом.

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По сути GT350 1968 года – продолжение модели 1967-го. Уже не чистый трек-кар, а скорее комфортный дорожный автомобиль: стеклопластиковый капот, интегрированный задний спойлер, расширители арок, воздухозаборники на задних крыльях. Причем 302-кубовый мотор не был у Ford самым мощным – существовал и GT500 с 428-кубовым V8. Между прочим, в отличие от Cobra и ранних Shelby Mustang, машины 1968 года собирали на заводе A.O. Smith в Мичигане, а не на предприятии Shelby American в Лос-Анджелесе.

Зато в повседневной эксплуатации такой автомобиль проще. Гидроусилитель руля и усилитель тормозов предлагались с завода – оба есть на этом экземпляре. Полноценный интерьер, включая отделку «под дерево», тоже на месте. Доработки продавца делают машину приятнее в управлении, и все это можно отменить, если будущий владелец захочет вернуть авто к заводскому состоянию.

Судя по недавним результатам BaT, Shelby GT350 1968 года уверенно уходит за шестизначные суммы, хотя барьер в $ 200 тыс. не преодолевает. Более оригинальный кабриолет продали за $ 184 250 на аукционе Mecum в 2023 году. Повредит ли этому экземпляру неоригинальность – или покупатели разглядят в нем улучшенный driver’s car? Пока вопрос открыт.

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