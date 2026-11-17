В ГД предложили ввести единый тест на знание ПДД для курьеров на СИМ

Единый тест на знание Правил дорожного движения для курьеров, разъезжающих на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, предложили ввести депутаты фракции «Новые люди». Обращение с такой инициативой направили в Минтранс Владислав Даванков, Сергей Дружинин и другие парламентарии – об этом Autonews.ru рассказали представители фракции.

Причина простая: сегодня человек может устроиться в сервис доставки, вообще никак не подтвердив, что знает правила. При этом передвигается он и по пешеходным зонам, и по проезжей части, создавая риск для окружающих и для самого себя.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Статистика ДТП с курьерами и СИМ

По данным Госавтоинспекции, за 2025 год в России произошло 3275 аварий с участием СИМ, в них погибли 68 человек.

В Москве за январь-август 2026 года зарегистрировали 414 ДТП с участием курьеров, причем в 286 из них вину установили именно за ними.

Формально ПДД обязательны и для велосипедистов, и для пользователей СИМ. Другое дело, что федерального требования проверять их знания – тем более перед допуском к курьерской работе – не существует.

Московский тест хотят распространить на всю Россию

С 15 октября такая проверка действует в Москве. Курьеры сдают тест по ПДД и стандартам работы в комплексной информационной системе для отслеживания курьеров и такси «Аналитика работы такси». Для зачета нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов, результат действует год, а сервисы доставки проверяют его перед допуском к заказам.

Именно эту практику депутаты и предлагают перенести на всю страну. На основе московского опыта они хотят разработать единый стандарт бесплатной подготовки и проверки знаний: определить темы тестирования, порядок пересдачи, срок действия результата и механизм его электронной проверки сервисами доставки.

Еще один пункт обращения – оценить правовые основания для обязательного допуска к заказам только после сдачи теста, а заодно посчитать затраты на внедрение системы. По мнению авторов инициативы, единые требования позволят предупреждать нарушения еще до того, как курьеры выйдут на маршрут.

Минтрансу предлагают поручить профильным подразделениям совместно с МВД, Ространснадзором, регионами и сервисами доставки проработать порядок тестирования и учета результатов, а также необходимые изменения в законодательстве.

О том, что электросамокаты ускорили рост аварийности, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!