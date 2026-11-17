Минпромторг планирует расширить применение российской спецстали

Минпромторг собирается учитывать российскую динамную (электротехническую) сталь при подтверждении отечественного происхождения электромобилей, гибридов и другого оборудования. О таких планах «Ведомостям» рассказал Андрей Савельев – заместитель директора департамента металлургии и материалов министерства.

Пока речь идет об электромоторах для машин с электрической и гибридной силовой установкой, а также об энергетическом оборудовании. Производителю, который берет российскую сталь, начислят больше баллов при оценке того, насколько продукция отечественная. Механизм прописан в постановлении правительства № 719.

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Позже ту же логику могут распространить на другие металлы. В списке возможных позиций есть нержавеющая сталь.

Что такое динамная сталь? Это электротехническая сталь с повышенным содержанием кремния, без нее не обходятся электродвигатели и генераторы. В России такую продукцию выпускают «Северсталь» и НЛМК.

О том, что не все готовы променять характер бензинового мотора на тишину электрокара, «За рулем» уже рассказывал.

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