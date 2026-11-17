Zeekr готовится представить новую версию флагманского минивэна 009

Пока Zeekr 009 продается только как полностью электрический минивэн. Однако уже в следующем году модель должна обновиться и получить подключаемую гибридную версию. Премьеру новинки ждут в следующем году; до этого момента на рынке останется электрическая версия.

Основа гибрида – 2,0-литровый турбомотор, созданный Geely и Renault совместно. Предусмотрено две версии: с двумя и тремя электромоторами. Суммарная мощность такой установки составит от 897 до 1400 лошадиных сил.

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Внешне тестовые экземпляры гибрида напоминают электрического предшественника. У них тоже крупная решетка радиатора и сдвижные двери, хотя кузовные элементы и светотехнику переработали.

На крыше автомобиля установлен лидар. В оснащение входят двухкамерная пневматическая подвеска и алюминиевые элементы шасси.

О том, какие двигатели Geely считает перспективными для гибридов, «За рулем» уже рассказывал.

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