Carscoops привел топ-5 самых провальных перелицованных моделей авто

Случается, что одна и та же машина уходит в продажу под двумя разными марками – отличаются лишь шильдик да пара мелочей. Портал Carscoops решил вспомнить, когда такая экономия на разработке обернулась полным фиаско, и отобрал пять самых показательных случаев.

Открывает список Cadillac Cimarron 1982 года. По сути, перед нами Chevrolet Cavalier, которому поставили решетку от Cadillac и убрали салон в кожу. Ценник при этом вырос ощутимо: около 12 тысяч долларов (примерно 1 млн рублей) против 7 тысяч (около 574 тыс. рублей) у «донора». Люди быстро поняли, за что им предлагают доплатить, и модель заглохла.

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Второй случай и вовсе курьезный. Honda Crossroad 1993 года – это на деле Land Rover Discovery с логотипом Honda. Кстати, именно он остался единственной Honda с двигателем V8 в истории марки. Покупатели в Японии, мягко говоря, удивились, когда британский внедорожник встал в салонах рядом с Civic и NSX.

Третьим идет Kia Elan/Vigato 1996 года. Корейцы выкупили у Lotus право выпускать спорткар Elan под собственным именем, поставили двигатель Kia 1.8 и запросили совсем не скромные 27,5 млн вон – порядка 1,7 млн рублей. Желающих отдать такие деньги за машину с шильдиком Kia оказалось немного.

Четвертая история – Lancia Flavia Convertible 2012 года, то есть Chrysler 200 с другой решеткой и другим названием. Европейская публика новинку не приняла, и уже в 2014-м ее сняли с конвейера.

Замыкает пятерку Aston Martin Cygnet 2011 года – компактная Toyota iQ с шильдиком Aston Martin. Просили за нее 30 тысяч фунтов (около 3,2 млн рублей), то есть втрое дороже оригинала. Затевалось все ради снижения средних выбросов бренда в Европе, но продажи провалились полностью.

О том, что продажи машин в Китае упали почти на треть, «За рулем» уже рассказывал.

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