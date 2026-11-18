В России начались продажи BMW X5 нового поколения

Пятое по счету поколение BMW X5 с заводским индексом G65 добралось до России еще до официальной премьеры в Германии – ее назначили на 28 ноября. Как минимум два кроссовера уже стоят у продавцов и ждут покупателей.

В столичном дилерском центре предлагают X5 xDrive 40d. Под капотом – 3,0-литровый дизель на 313 л.с., коробка передач 8-ступенчатая автоматическая, привод полный, исполнение M Sport Pro. За этот экземпляр просят 19,3 млн рублей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Петербургский продавец выставил бензиновую версию 40 xDrive. Объем мотора тот же – рядная «шестерка» на 3,0 литра, зато отдача 400 сил. Комплектация снова M Sport Pro, а цена совпадает с московской: те же 19,3 млн рублей.

Для сравнения: в США, где налажен выпуск G65 для всех рынков, такой автомобиль стоит от 78,8 тыс. долларов – это порядка 6,5 млн рублей по текущему курсу. Европейские предзаказы стартуют с 95 750 евро, то есть примерно с 8,7 млн рублей.

BMW X5

Вот и получается, что в России кроссовер продают почти вдвое дороже, чем в Европе. Причина прозаичная: параллельный импорт, перевозка, таможенные платежи и наценка посредников – все это закладывают в конечную стоимость.

BMW X5

О том, как не потерять деньги при заказе автомобиля из-за рубежа, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan