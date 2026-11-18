Toyota Land Cruiser 300 снова продают в России: цены от 12,98 млн рублей

В России снова продают новый Toyota Land Cruiser 300. Автомобили есть в наличии, но ценник высокий. Внедорожник почти не теряет в цене – на вторичном рынке его тоже продают дорого.

На агрегаторах стоимость машин из наличия стартует от 12,98 млн рублей; коммерческий утильсбор уже учтен в этой сумме. Варианты из ближайших поставок выйдут на 1 млн рублей дешевле.

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С цветами выбора немного: покупателям доступны только белые и черные экземпляры.

Силовые установки и регионы продаж

Что до силовых установок, то их две: бензиновый двигатель и дизельный мотор. У обоих объем 3,4 литра и турбонаддув.

Впрочем, среди бензиновых предложений иногда встречаются машины для рынка ОАЭ. Такие версии оснащены классическим атмосферным двигателем 1GR-FE объемом 4,0 литра.

Toyota Land Cruiser 300

Привод всегда полный, а трансмиссия – классический автомат.

География продаж широкая: Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Сургут, Санкт-Петербург и Москва.

Toyota Land Cruiser 300

Впрочем, продавцам на вторичке стоит помнить и о других рисках — о них «За рулем» уже рассказывал.

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