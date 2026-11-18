BMW не исключила возвращения физических кнопок в машины Neue Klasse

В BMW не исключают, что в автомобилях семейства Neue Klasse снова появятся привычные физические клавиши и регуляторы. Речь, в частности, может идти о кнопках климат-контроля и дополнительных клавишах на рулевом колесе. Об этом в разговоре с Carsales сообщила Клаудия Майер, отвечающая в компании за цифровые технологии для моделей Neue Klasse.

По сути, позиция марки пока не поменялась: связка большого сенсорного экрана и голосовых команд по-прежнему считается оптимальной. Правда, в BMW подчеркивают – если покупатели будут достаточно настойчиво просить «живые» органы управления, подход могут пересмотреть.

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«У нас есть концепция: «нужная информация в нужное время и правильным способом», и мы очень уверены в ней. Но, конечно, я считаю, что всегда нужно учитывать отзывы клиентов. Если есть высокий спрос на определенные элементы, мы всегда обращаем на это внимание», – заявила Майер.

Причем полностью от физических элементов в Neue Klasse и не отказывались. Подрулевые рычаги поворотников и стеклоочистителей, шайба регулировки громкости, кнопки обдува – все это у водителя под рукой. Зато в новых моделях, среди которых кроссовер iX3 и седан i3, большинство функций переехало на крупные дисплеи.

Ранее «За рулем» рассказал, что Lamborghini отказалась от выпуска электрокаров к 2030 году.

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